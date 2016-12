Este lunes, los nuevos operadores del Ferrocarril del Pacífico, radicaron nueva documentación requerida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para realizar la cesión definitiva del contrato que estaba en manos del concesionario Trafigura, filial de Impala.



En este momento, la Compañía Nacional Ferroviaria, consorcio que se encargaría de la operación del corredor férreo que conecta el puerto de Buenaventura con el Eje Cafetero, se encuentra en la expedición de las respectivas pólizas de seguros, algunas de ellas deben ser adquiridas fuera del país por la magnitud de las obras.



“Esperamos que sea en cuestión de días que podamos entrar en operación, aun no tenemos una fecha definida debido a que dependemos de los tiempos que requiere la expedición de las pólizas fuera del país por el tamaño del proyecto”, explicó Gustavo Giraldo, representante legal de la Compañía Nacional Ferroviaria.



Mientras están en estos trámites, la ANI ya tiene en su poder el plan de inversiones y normalización que le presentó el consorcio en mención.



De acuerdo con Giraldo, para normalizar la operación del corredor férreo desde que dejó de funcionar se requiere un inversión de aproximadamente US$ 7 millones.



“La normalización incluye obras de mantenimiento y reparación de algunos tramos del corredor”, precisó el empresario que se encargó de la estructuración del proyecto para la cesión del contrato del Ferrocarril del Pacífico.



Como la concesión del corredor férreo del Pacífico fue entregado por la Empresa Colombiana de Vías Férreas, cuyas funciones hoy son responsabilidad de la ANI, por primera vez en diciembre de 1998, ésta tiene una duración de 30 años.



Esto indica que le quedan alrededor de 12 años, pues a pesar de haber pasado por varios procesos de cesión, nunca se ha llegado a la cancelación definitiva del contrato.

Frente al tema, Giraldo comentó que pueden pedir prorrogar la duración de la concesión en caso de requerirlo a cambio de realizar obras adicionales al corredor; además, puntualizó que la inversión que se debe ejecutar a su término debe alcanzar niveles entre los US$15 y US$ 20 millones.



Con estos recursos se planea la adquisición de diferente maquinaria y locomotoras para dinamizar lo que es el transporte de carga y de pasajeros.



“En el término de tres años, esperamos tener aproximadamente 25 locomotoras”, agregó Gustavo Giraldo, al tiempo que dijo que planean dinamizar el tren de turismo “en el departamento del Valle, entre Cali, Buga y La Cumbre; y entre Armenia y La Tebaida.

Lo que le falta para operar



Según lo dado a conocer por el líder del proyecto, después de que quede en firme el contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura con la entrega de las pólizas y demás documentos para tal fin, se pondría en ejecución un plan para que empiece a operar nuevamente el tren del Pacífico.



Inicialmente se harían pruebas para el transporte de carga y el tren de turismo, y del resultado de éstas se definiría la fecha definitiva de operación.



Giraldo comentó que esperan llevar a cabo estas pruebas antes de terminar el presente año.



“Si nos salen bien las pruebas, podríamos iniciar operaciones antes de finalizar el 2016”, argumentó el empresario. En caso contrario, el funcionamiento del tren empezaría en el próximo año.



Así mismo, Giraldo puntualizó que contratarían como operador del corredor al Ferrocarril Oriental de Bolivia, ya que tiene experiencia en operar trenes con características similares a las que se tienen en el país.



En cuanto a las dificultades que manifestaron los que hoy ceden el contrato, Giraldo dio un parte de tranquilidad al referirse a la labor realizada por la ANI y la Administración Departamental de los departamentos por los que pasa el tren para evitar que se repita la situación.



Cynthia Lewis

cynlew@eltiempo.com