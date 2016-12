Tal como informó Carlos García, director del Instituto Nacional de Vías (Invias), el próximo lunes 6 de diciembre se abrirá una nueva licitación para la culminación del Cruce de la Cordillera Central, también conocido como túnel de La Línea.



Este anuncio se produce una vez que el funcionario del organismo público afirmó que no se le concederá una nueva prórroga al contratista encargado Carlos Collins, una decisión que se toma en base a los riesgos por falta de recursos que este presentan para concluir el proyecto. Hasta el momento, se habían concedido ya cuatro prórrogas.



Además, como agregó García, "la ejecución de este contrato era crítica y la falta de recurso aumentaba el riesgo. Por esto, no se concede la prórroga del contrato y el plazo ha expirado".



Sin embargo, el director del Invias señaló que con la nueva licitación y los cuatro meses de obras que se estima que falta para la culminación, se espera que el proyecto esté en operación en el primer semestre de 2018.