Vías 4G son la autopista de la competitividad de Colombia

Chris Heap es de origen Inglés y ha trabajado con el Grupo Atlas Copco por más de 20 años. Su trayectoria incluye diversos roles globales para la organización dentro del área de Negocios Minería & Excavación de Rocas, ahora se desempeña como Gerente General de la misma área para Colombia, Venezuela y Centro América, con base en Bogotá. La compañía Atlas Copco Colombia ha recibido pedidos a la fecha por más de 13 millones de dólares en equipos para uso en proyectos 4G.



¿Qué oportunidades de negocios están viendo en Colombia en el sector de infraestructura?



Como proveedor de equipos y servicios especializados para infraestructura el potencial que vemos es enorme. Tan solo en los proyectos viales 4G se habla de más de 125 kms de túnel y una gran cantidad de cortes geográficos; en lo que respecta a negocios indirectos, esperamos una dinámica positiva en el sector de agregados por las inversiones proyectadas en el metro de Bogotá, puertos y aeropuertos a nivel nacional.



¿Qué tipo de maquinaria es la más pedida por las firmas de ingeniería?



Tanto para Construcción como para minería los perforadores de superficie y subterráneos son los preferidos. Su nivel de automatización es una garantía de alto desempeño, esos significa perforación precisa, confiable y segura en menor tiempo.



¿De qué manera contribuye su empresa a agilizar la ejecución de las obras y garantizar altos estándares de calidad?



Con tecnología de alto desempeño amigable con el medioambiente y con los operarios, ofreciéndoles más seguridad. Un programa de entrenamiento para operarios locales que garantiza el uso correcto de los equipos y con nuestro soporte posventa en sitio, garantizamos que la máquinas estén operativas 24/7, lo que es clave para la productividad de estos proyectos.



¿Cuáles son los planes de la firma en Colombia. Su presencia en el país será temporal mientras se ejecuta el plan de vías 4G?



Desde hace 30 años estamos aquí, y hemos estado en las buenos y en las malas y aquí seguiremos. Colombia tiene un potencial enorme, creemos que en pocos años habrá más desarrollo en minería y por supuesto, las inversiones en vías ya representan un sin número de oportunidades para todo tipo de proveedores en este sector.



¿En qué megaproyectos internacionales y nacionales han participado?



La compañía opera en 180 países desde hace 144 años, esto nos ha dado la oportunidad de participar en gran listado de proyectos a nivel mundial.



Me gustaría resaltar algunos recientes como Doha Metro, en Qatar y la extensión del Canal de Panamá. Localmente hemos brindado suministro de equipos, acuerdos de servicio, repuestos y consumibles con personal entrenado disponible las 24 horas en sitio a proyectos como túnel de Daza, Porce III, HidroItuango, Ruta del Sol I y túnel del Oriente.



¿Cómo operan en Colombia?: ¿Mediante venta de equipos?, ¿leasing? o ¿arrendamiento de la maquinaria?



Somos la filial del Atlas Copco. Nuestra casa matriz es en Suecia y todos los equipos se importan listos para operar, de acuerdo a la negociación con cada cliente los equipos se entregan en fábrica, en puerto o en sitio.



El servicio posventa se realiza con personal local. En cuanto a financiación nuestros clientes cuentan con varias opciones, desde nuestras soluciones de financiación globales Atlas Copco Financial, hasta opciones de leasing local o contratos de renta con opción de compra.



¿Qué tecnología nueva tienen planeado ofrecer en Colombia?



Estamos ofreciendo tecnología de clase mundial. Desde cargadores subterráneos eléctricos, perforadores con cabinas a control remoto, software que permiten realizar la perforación completamente automatizada, hasta auditorías diagnostico que tan solo con una tablet, una cámara termográfíca y un contador de partículas permiten planificar mantenimientos y reparaciones antes de que los equipos fallen.



¿En qué regiones del país tienen mayor interés?



En cuanto a Minería y Construcción, la zona occidental de Colombia es nuestro principal foco, debido a que la mayoría de nuestros clientes actuales y potenciales tienen sus proyectos en Antioquia y alrededores, pero también tenemos clientes claves en la zona norte. En cuanto al sector industrial, tradicionalmente la manufactura está concentrada en el centro del país, luego le sigue Antioquia y Valle del Cauca. Por eso tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y así cubrir todo el país.



¿Por qué escogieron a Colombia como uno de los nuevos destinos de los negocios de la empresa?



Atlas Copco siempre ha estado aquí, incluso antes de fundar nuestra compañía local en 1986. En estos momentos tenemos presencia directa en los mercados más representativos de Latinoamérica.



Nuestra estrategia es estar cerca de los clientes a nivel mundial. No es un secreto que Colombia es sinónimo de estabilidad económica en la región y ahora con un plan claro para erradicar el conflicto armado, se convierte en un mercado aún más atractivo.



¿Cómo se imagina a Colombia en materia de infraestructura en el 2025?



En 2025 con menos costos logísticos y tiempos de entrega más rápidos a todas las zonas del país, se incrementará la capacidad de Colombia de competir globalmente. Además, las mejoras en la infraestructura fomentarán la inversión extranjera en todos los sectores.



Otro aspecto muy importante es la aceleración del crecimiento en lo que hoy son las zonas rurales subdesarrolladas, que se beneficiarán de una mayor accesibilidad a las zonas urbanas.