El programa de autopistas de cuarta generación está en plena ejecución, pues la mayoría de los proyectos inició su etapa de construcción el año pasado y ya tienen avances tanto en lo físico como en lo financiero.



Una muestra de ello es que la inversión realizada a la fecha en las 14 vías 4G que están en marcha, ya supera el billón de pesos. Así lo confirman las cifras que manejan los concesionarios y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Aunque el avance físico no es palpable en los mismos niveles en todos los proyectos, cada concesión hace su esfuerzo por ejecutar las obras dentro del cronograma acordado con la ANI, pues de esto depende que no se le pongan multas por atrasos y, que en la medida en que entregue unidades funcionales en servicio, su inversión se empieza a recuperar.



Una de las obras que reporta mayor porcentaje de avance físico es la conocida como Alto Magdalena, que tiene una longitud de 190 kilómetros.



Según los datos de la concesionaria, cuyo socio mayoritario es el ingeniero Mario Huertas, la ejecución de las obras de este proyecto ya van en el 24% y la inversión a diciembre de 2016 asciende a $282.120 millones.



Las cinco unidades funcionales se han enfocado en obras de ampliación y en cuatro de ellas ya ha hecho la instalación de capas granulares para la estructura de pavimento. Trabajos para los que se han generado más de 2.579 empleos entre directos e indirectos, de los cuales más de 700 hacen parte de la mano de obra calificada.



Por otro lado, el proyecto de la Perimetral de Cundinamarca lleva un avance del 27,8% y ha hecho inversiones, hasta la fecha, de más de $160.000 millones y generado alrededor de 2.900 empleos.



La Concesión Costera Cartagena Barranquilla también es otra de las obras que más avance físico reporta hasta la fecha.



En este proyecto está incluido la construcción del viaducto de la Ciénaga de la Virgen, que es el más largo del país, y su avance físico es del 18,1% y la inversión supera los $230.000 millones, de acuerdo con los datos de la concesionaria, en la que de igual manera Mario Huertas es accionista mayoritario.



“Esta obra, que cuenta con altas especificaciones de ingeniería, permitirá dotar al país con una mejor infraestructura vial, ya que la construcción de este proyecto se realiza con tecnología avanzada mediante elementos prefabricados y equipo especializado de montaje, teniendo en cuenta que el propósito de esta solución vial no sólo es mejorar la conectividad entre Cartagena y Barranquilla sino darles a las ciudades aledañas un mayor desarrollo urbanístico y turístico”, resaltó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.



Por su parte, la autopista que ejecuta la Concesión La Pintada entre Bolombolo, La Pintada y La Primavera, conocida como Pacífico 2, registra un avance de obra del 15,02%.



Según la ANI, este porcentaje está por encima de lo esperado y en la actualidad, se adelantan trabajos correspondientes a actividades preliminares de la variante La Pintada, la excavación y llenos en la conformación de la doble calzada, construcción de obras de drenaje y labores de topografía y trazado para la construcción del túnel Mulatos, entre muchos más.



En el caso de la iniciativa privada Girardot-Ibagué-Cajamarca el avance va en el 9%. De acuerdo con los datos de la ANI, se adelanta la construcción de la Unidad Funcional 1 - tramo 1 (Intersección Combeima - Valle de Cocora) con una longitud de 15,1 kilómetros, con actividades de movimiento de tierras y estructuras como puentes.



En lo que tiene que ver con la conexión Pacífico 3 (La Pintada - La Virginia) la construcción va en el 8%. En cuatro de las cinco unidades funcionales que tiene, se han ejecutado los trabajos de explanación, adecuación de taludes y estabilización, entre otros.



Por su parte, en la unidad funcional 1, que es donde se construye la variante La Virginia, el concesionario Concesión Pacífico Tres S.A.S. ha tenido el inconveniente de superar una interferencia de redes de gas natural y fibra óptica que han obstruido la construcción de 24 de los 30 kilómetros de este tramo.



“Pacífico 3 hace parte de un corredor estratégico para el país. Con el mejoramiento de vías y la construcción de túneles estamos brindando nuevas rutas para el desarrollo del Eje Cafetero. El corredor es estratégico para la conexión del centro del país con el Urabá y de Antioquia con el Puerto de Buenaventura”, destacó Andrade.



Cabe recordar, que a la fecha 9 proyectos ya tienen contratos de créditos firmados con entidades financieras que soportan la ejecución de las obras, de los cuales 8 son de la primera ola y uno de iniciativa privada.



