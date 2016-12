Durante la entrega de 252 viviendas en Bogotá, este jueves, el vicepresidente Germán Vargas Lleras expresó su inconformismo por no haber sido consultado sobre el impacto que tendría la reforma tributaria en la vivienda de interés social (VIS).



Específicamente se refirió a un artículo que elimina la exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de VIS y que, advirtió, "acabaría con la política de vivienda".



Vargas Lleras fue más allá e instó a los colombianos que se beneficiaron con esta a movilizarse y a llamar la atención del Congreso.



Incluso, le pidió al exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, liderar una movilización” en contra de las normas que -reiteró- "acabarán con la política de vivienda en Colombia”.



Consultado sobre por qué siendo miembro del Gobierno asumía esa posición insistió "...a mí personalmente, nadie me consultó (...) que estaba pensando en materia de vivienda social" y advirtió, de nuevo, que "simplemente acaba con ella”.



La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, ya se había referido al respecto un par de días después de que el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas presentara el proyecto de reforma.



Con la eliminación de la exención "la posibilidad de ofertar nuevos proyectos de VIS y se afectaría la ejecución de la política. Incluso, 230.000 subsidios estarían en riesgo de perderse”.



Constructores consultados se sumaron a los reparos de la dirigente y expresaron que les sorprendía que el proyecto "no fuera coherente con una política exitosa, de alto impacto para la VIS".



Ahora, solo resta empezar a contar el plazo trazado por el ministro Henao atendiendo la solicitud del Vicepresidente, en el sentido de que si en 10 días no se retira el artículo cuestionado de la reforma tributaria, va a convocar la movilización, ya que además de las viviendas “se van a destruir más de 389.000 empleos del sector”.



Forero, por su parte, fue optimista en que se harán los ajustes, pues "no tiene presentación retroceder un proceso exitoso para la economía del país".



Gabriel Flórez

Economía y Negocios