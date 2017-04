Inicia la senda ascendente del gasto de los hogares

Durante marzo de este año el gasto de los hogares en el país, habría registrado un decrecimiento del 1%, de acuerdo con los análisis de Raddar, firma dedicada a la investigación de mercados.



No obstante, a pesar de que durante el tercer mes del 2017 los hogares colombianos tuvieron menores gastos, la firma sostiene que comienza a hacerse evidente una cierta mejora en este segmento, y de acuerdo con Camilo Herrera, gerente de la entidad, “el descenso en este indicador comenzó en junio del 2016, los análisis llevan a pensar que a partir de junio de este año vuelva a ubicarse en terreno positivo. Lo que estamos esperando es que una vez vuelva a estar en la parte positiva de la curva, el aumento sea hasta del 3% real en el 2017, pero eso sería el máximo, puede ser menor”.



Herrera identificó algunos de los aspectos que han generado la caída en este segmento, “uno de ellos está asociado a la inflación, porque en la medida que la inflación comenzó a subir por ‘El Niño’ y la devaluación, con lo cual el gasto de los hogares comenzó a frenarse”.



Sin embargo no deja de lado que la subida de tasas del Banco de la República, mandó un mensaje de crédito caro al mercado; que si bien había que hacerlo, tuvo un fuerte impacto. A la vez, asegura que la incertidumbre política y lo relacionado con los acuerdes de paz, han hecho su contribución a la caída del gasto.



A pesar de que las causas del menor consumo de los hogares iniciaron en junio pasado, Herrera asegura que la aprobación de la reforma tributaria, en la que se avaló el incremento del IVA del 16% al 19%, le creó más estrés a este indicador.



“El impacto que tuvo el aumento del impuesto sobre las ventas, no se da tanto por el incremento en sí, sino por la percepción que esto creó en los consumidores, además, hay que añadir el tema de las lluvias”, explicó Herrera.



Añade el experto de Raddar, que los aspectos relacionados con la generación de empleo han hecho su aporte al menor gasto de los hogares debido a que, de acuerdo con el Dane, se han venido creando menos puestos de trabajo.



“Hay que sumarle la menor creación de empleo, en febrero de 2017 solo se registraron 37.000 empleos nuevos en un año, muy por debajo de lo que pasó en los últimos tiempos (...) y eso le pega al crecimiento de la demanda”, puntualizó.



Adicionalmente, hay un fenómeno importante pero aún pequeño: los cambios del comercio. “Las tiendas de hard discounts hacen que la gente compre más barato, pero a la vez también genera que se haga en un menor volumen. Lo mismo que pasa con las compras de mercado en línea o plataformas, porque más o menos 1 de cada 20 compras son de impulso y comprando en estas tiendas o en línea esto se reduce mucho”.



Lo cierto es que, si bien la dinámica de compras por parte de los hogares en el país no ha sido la ideal para las autoridades económicas, los continuos descensos en la inflación, que a marzo va en el 4,69% durante los últimos 12 meses, así como los recortes de la tasa del Emisor, contribuirán a que vuelva a ubicarse en terreno positivo.