Inicia la normalización de actividades en Indupalma

Indupalma suscribió en presencia de la Ministra del Trabajo y con delegados de la Ugtta, Sintraproaceites y de los gerentes de las CTA, un Acta de Acuerdo para Normalización de Actividades en la firma, según indicó Carlos Andrés Madrigal Restrepo, gerente General.



En una comunicación la compañía señaló que “después de haber sido víctima del bloqueo de sus instalaciones por personas que no son sus trabajadores, Indupalma, en su propósito de prevalecer el diálogo como camino para dar salida a las vías de hecho, en un país que necesita retomar el camino de la sana convivencia”, suscribió el documento para normalizar actividades, incluyendo los avances que se habían realizado en las sesiones celebradas en la ciudad de Bucaramanga los días 30 de enero y 1° de febrero de 2018.



En el documento, la compañía destacó:



1.La integración de una Comisión para identificar actividades que pudieren dar lugar a la vinculación directa de trabajadores por parte de Indupalma, la cual deberá presentar sus conclusiones a más tardar el día 7 de marzo.



Estas conclusiones deben consultar la realidad de la situación de la empresa en cifras y la búsqueda objetiva de lo que sea beneficioso para todos.



2.La posibilidad de que Indupalma, en ejercicio de la libertad de empresa, pueda contratar prestación de bienes y servicios en la modalidad legal que estime conveniente.



3.Teniendo en cuenta lo anterior, la Ugtta se comprometió a permitir la normalización de actividades de la empresa.



Por lo tanto, no es cierto que en este caso se haya presentado una huelga o que el día de ayer se hubiera celebrado acuerdo de formalización alguno.



No obstante, y a pesar de que la empresa ha quedado seriamente afectada en su sostenibilidad, mantiene su actitud de diálogo y hará su mejor esfuerzo para continuar, como desde hace décadas, trabajando por el bienestar de la región, así como para fomentar el emprendimiento. Desde Indupalma, reafirmamos que nuestro propósito en la región es la promoción de competitividad y crecimiento para más de 10 mil personas, tal como lo hacemos desde hace 55 años aportando el mayor porcentaje del PIB de la región, pero rechazamos cualquier vía de hecho puesto que, como lo reconoció el Ministerio del Trabajo, no hubo sustento alguno para hablar de huelga y mucho menos razón para que impedir el derecho al trabajo y el ingreso de cientos de familias.