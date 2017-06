ICA comenzó el sacrificio de 297 reses por fiebre aftosa en Arauca

Las autoridades colombianas iniciaron el sacrificio de 297 reses afectadas por la fiebre aftosa en el municipio de Tame, departamento de Arauca, frontera con Venezuela, para evitar el contagio y erradicar el foco de la enfermedad, informó este miércoles el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). "A la fecha no se han detectado nuevos focos de infección", señaló el gerente del ICA, Luis Humberto Martínez, en un comunicado de su despacho.



La medida de sacrificio, que hace parte de los protocolos internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), se aplicará sobre las reses contagiadas y otros animales próximos al predio, ubicado en el caserío Curipao, agregó la información.



El funcionario agregó que "está prohibido el ingreso, salida y movilización de animales de pezuña hendida (bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, bufalinos, llamas y alpacas) en el departamento de Arauca por cinco días".



Por su parte, se encuentran en cuarentena por 30 días los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, en el vecino departamento de Casanare, donde se restringió la movilización de los animales para evitar nuevos contagios.



Del mismo modo, en la frontera con Venezuela se fortalecieron los puestos de control animal, pues el Gobierno no descarta que el virus provenga de este país. "Esta emergencia la vamos a superar si trabajamos unidos, si los ganaderos acogen con responsabilidad las medidas restrictivas para la movilización de animales y notifican de inmediato al ICA cualquier síntoma", manifestó Martínez.



El pasado sábado se detectó, en una hacienda ganadera del departamento de Arauca, un foco de fiebre aftosa, enfermedad que no se presentaba en el país desde 2009, cuando Colombia fue declarada libre de afección animal por su programa de vacunación.



El ICA destacó que la fiebre aftosa es una enfermedad que se contagia por contacto con animales enfermos y elementos como la ropa, el calzado, el cabello o las herramientas de trabajo. Del mismo modo, la autoridad agropecuaria reiteró que la feria Agroexpo se realizará de forma normal en Bogotá, solo que con restricciones a los animales provenientes de Arauca y los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare.