Innovación y eficacia, las recetas para aprovechar el TLC con EE. UU.

Un aspecto claro al hablar del TLC con Estados Unidos es que ofrece oportunidades casi ilimitadas para las empresas colombianas. Y también, es igual de cierto que, hasta ahora, estas no han aprovechado todo el potencial que proporciona. Ante esto, las principales recetas para revertir la situación es que el sector privado le apueste a factores como la innovación, la eficacia, la calidad y la constancia.



(Lea: La importancia de la innovación para la productividad y competitividad en las regiones)



Esta fue una de las principales lecciones que dejó el evento ‘Innovación para la Internacionalización’, en el cual se destacó la importancia que ha tenido este tratado. “Es el garante y ha marcado reglas claras en de las relaciones comerciales con Estados Unidos”, afirma Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.



(Lea: Importancia de la innovación en el modelo de negocio)



De otro lado, en el encuentro se coincidió en que ha llegado el momento de que las empresas nacionales den un paso más allá. “Hoy la palabra más importante es innovación, es el fundamento del desarrollo del comercio”, asegura John Fennerty, asesor económico de la Embajada de EE.UU. en Colombia.



(Lea: ‘Ya no somos solo café, flores y petróleo para Estados Unidos’)



Este mismo planteamiento lo compartió Carlos Dieppa, presidente de Mars en la región, quien señala que “las empresas deben innovar y ser eficaces para que el producto sea competitivo. Y también hay que subir el nivel para conquistar este mercado. Junto con esto, otro paso es hacer que el negocio sea más grande para mejorar el precio”.



La calidad es otro valor diferencial que deben ofrecer las compañías para triunfar en Estados Unidos. “Uno de nuestros principales atributos es la calidad y la mano de obra, pero no hemos sabido explotarlo y, por eso, hemos desaprovechado el TLC”, apunta Christian Daes, presidente de Tecnoglass.



Todo esto, como agregaron los expertos, debe estar acompañado de un plan de acción consistente y a largo plazo, una estrategia y una propuesta de valor interesante. “El mercado es muy grande, pero los empresarios deben centrarse en los respectivos nichos, con una oferta adaptada”, dejó claro Javier Díaz, presidente de Analdex.



Por último, aprovechar la situación geográfica, tanto para llegar a EE.UU. como para generar clusters, es otro de los impulsos que deberían tomar los empresarios. “Para llegar al mercado hay que ‘despelucarse’ y comenzar a pensar en grande, no solo en el mercado local”, aseveró el presidente de Tecnoglass.



COLOMBIA TIENE DESAFÍOS POR ENFRENTAR



Pese a que todos los asistentes al evento coincidieron en los avances, quedó claro que hay diversos puntos en los que aún se debe trabajar. “Colombia todavía tiene obligaciones pendientes”, dijo Fennerty.



Entre estos, como indicó Hernando José Gómez, consultor y negociador del TLC con Estados Unidos, “uno de los principales problemas a solucionar es que la estructura arancelaria hace que para muchos sea más rentable vender en el país, que exportar al exterior”.



Igualmente, añadió el presidente de Analdex, “el 70% de las barreras al comercio son nuestras. Por esto, además de los temas laborales, debemos trabajar en la parte de facilitación, las certificaciones y protocolos, y hacer que el costo país sea menor. Con todo lo anterior, el reto debería ser que las exportaciones a EE. UU. crezcan 30% cada año”.



Así las cosas, aunque para muchos el tratado ha supuesto luces y sombras en estos cinco años, de acuerdo con ProColombia, sin la firma del TLC no habrían sido posibles factores como las empresas que han exportado por primera vez a este país, los casi 400 nuevos productos que llegan y las reglas de juego que ha supuesto este ‘contrato’.