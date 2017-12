Invest in Bogota se destaca entre las mejores agencias de promoción del mundo

Archivo particular.

Invest in Bogotá, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Cámara de Comercio de la capital colombiana, cumplió 11 años.

La agencia de promoción Invest in Bogotá fue reconocida como la segunda del mundo en obtener mayor "retorno a la inversión por cuenta del personal (RTI, por sus siglas en inglés)", según un ránking difundido por fDi Intelligence, división del periódico Financial Times.



Así lo informó Invest in Bogotá, que detalló que a la hora de realizar el escalafón , fDi Intelligence tuvo en cuenta estrategias de atracción de inversión extranjera en 117 lugares del mundo. A cada agencia le analizaron los presupuestos y el talento humano "con respecto a los proyectos nuevos que lograron captar en el último año".



En la elaboración del escalafón, que tiene a Cracovia en el primer lugar, el fDi Intelligence evaluó la eficacia del uso de los recursos por parte de las agencias y calificó de 0 a 10 cada una de las estrategias.



"Contamos con un equipo humano altamente especializado integrado por diez oficiales enfocados en atraer inversión extranjera directa a cinco sectores estratégicos para la ciudad", afirmó el director ejecutivo de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez, en un comunicado.



En los once años de existencia que tiene la agencia ha apoyado 280 proyectos en expansión y greenfield, como se denominan aquellos que se establecen en la ciudad o que suponen un cambio mediante uno ya existente. Estas iniciativas, explicó el vocero, tienen "un valor superior a los 2.000 millones de dólares que representan más de 33.000 nuevos empleos para la ciudad".



Gracias al apoyo de la agencia, compañías como la española GAES, la argentina Mercado Libre, la francesa Air Liquide, la británica Endava o la estadounidense HBO, entre otras, iniciaron o expandieron sus operaciones en Bogotá en 2016.



Este año, la entidad colaboró también con la llegada de compañías como WeWork (Estados Unidos), Sonda (Chile), Gensler (Estados Unidos), Rockstart (Holanda) y Blanc Labs (Canadá).



"Tenemos un equipo interdisciplinario muy competitivo que se destaca por generar análisis especializados de alto nivel, que cuenta con habilidades comunicacionales en varios idiomas y que está alineado con la estrategia de especialización inteligente que marca la hoja de ruta para el desarrollo productivo de Bogotá-Región", agregó Pérez. En 2018, la agencia promotora buscará inversión extranjera en los sectores de ciencias de la vida, servicios de plataforma tecnológica, manufacturas ligeras, infraestructura e industrias creativas.





*EFE