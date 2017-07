IPC no llegaba a la meta desde enero del 2015

Tal y como se venía esperando, en junio hubo una menor variación de los precios al consumidor, y estuvo por debajo de lo previsto.



Anoche, el Dane informó que la inflación del sexto mes del año fue de 0,11 por ciento, muy inferior al 0,48 por ciento registrado en el mismo lapso del 2016.



(Lea: Inflación anual bajó en junio a 3,99%)



Como se recuerda, los analistas del mercado esperaban que el dato del mes iba a ser, en promedio, 0,2 por ciento, según sondeos realizados por el Banco de la República y Bloomberg.



Durante junio, hubo descensos en los grupos de alimentos, con -0,21 por ciento, y comunicaciones, con -0,05 por ciento.



(Lea: Prevén que inflación de junio sea 0,2%)



Con estos datos, la inflación del primer semestre se ubicó en 3,35 por ciento, mientras que la de los últimos 12 meses alcanzó 3,99 por ciento.



Así las cosas, la inflación volvió a ubicarse dentro del rango meta establecido por el Banco de la República, que está entre 2 y 4 por ciento.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló ayer que “volvimos a la normalidad en materia de inflación, que protege el bolsillo de los colombianos”, y en su cuenta de Twitter afirmó que el IPC no estaba dentro del rango meta desde enero del 2015.



Entre tanto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo en esa misma red social que “con inflación dentro de la franja, es momento, más importante aún, de concentrarnos en medidas creativas de reactivación económica”.



Sin embargo, no hay certeza de que en los próximos meses la inflación vaya a mantenerse en esos niveles.



“La contribución del IPC de alimentos al descenso de la inflación anual puede revertirse durante el segundo semestre de este año. Por ello, las proyecciones indican que la inflación anual podría incrementarse en ese semestre”, según lo advirtió la propia junta del Banrepública el viernes pasado, tras su reunión mensual en la cual anunció un recorte de 50 puntos básicos a la tasa de intervención, a 5,75 por ciento.



De hecho, esta opinión es ampliamente compartida por los analistas del mercado, que esperan que la variación de precios al consumidor en el acumulado del 2017 ronde el 4,3 por ciento.



Un informe de investigaciones económicas de Credicorp Capital señaló que “mientras que esperamos que la tendencia descendente de la inflación básica se acelere una vez desaparezca el efecto del IVA y la creciente brecha del producto comience a tener un efecto en el componente de no transables, una mayor depreciación del peso colombiano bajo el actual escenario externo se posiciona como el principal riesgo para la convergencia de la inflación hacia la meta del Banco de la República, en nuestra opinión.

Aún vemos el IPC alcanzando 4,3% en diciembre, mientras que se ubicaría temporalmente dentro del rango meta en julio y agosto”.



Según las proyecciones de los expertos, solo hasta el próximo año se lograría que la inflación esté más acomodada dentro de dichos niveles.



Incluso, en declaraciones recogidas por Bloomberg, el gerente del Banrepública, Juan José Echavarría, dijo que si bien “estaría feliz” con un IPC hasta de 4,2 por ciento este año, pero “a finales de 2018, 3,8 por ciento no sería bueno”.