Italia inicia proceso de  liquidación de dos bancos

Italia comenzó la liquidación de dos atribulados bancos con sede en la región del Véneto, en un acuerdo por el que se transferirán sus activos buenos al Intesa Sanpaolo y que podría costar al Estado hasta 17.000 millones de euros (19.000 millones de dólares).



El Gobierno pagará 5.200 millones de euros a Intesa , el principal banco minorista italiano, para quedarse con lo mejor del Popolare di Vicenza y de Veneto Banca.



No obstante, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, dijo que los fondos totales "movilizados" por el Estado alcanzarán los 17.000 millones de euros, tres veces más de lo inicialmente estimado para recapitalizar los bancos con dinero público.



El acuerdo, que recibió la aprobación preliminar de las autoridades europeas el viernes, permite a Italia resolver su última crisis bancaria en sus propios términos, asegurando que las dos entidades del Véneto no reciben un trato peor bajo las leyes europeas, potencialmente más estrictas.



No obstante, el costo para los contribuyentes italianos será elevado. "Los que nos critican deberían decir qué alternativa mejor había.



No la veo", dijo Padoan en una conferencia de prensa después de que el Gobierno pasó el fin de semana elaborando un decreto de emergencia para liquidar a los dos prestamistas.



El decreto indica que las entidades y empleados de los bancos del Véneto se integrarán en el Intesa Sanpaolo este lunes, una decisión que busca evitar una potencial fuga de depósitos que podría extender el caos a lo largo del sector financiero.



De acuerdo al plan, que deberá ser votado por el Parlamento para convertirse en ley en un plazo de 60 días, los préstamos problemáticos de las entidades, así como los riesgos legales generados por un escándalo, serán derivados a un banco malo financiado en parte por el Estado.



Padoan afirmó que, además de los 5.200 millones de euros que pagará el Estado a Intesa -incluyendo 1.200 millones de euros para cubrir recortes de empleo-, también se ofrecerán garantías adicionales por hasta 12.000 millones de euros para financiar posibles pérdidas de los préstamos problemáticos de ambos bancos.