‘Japón está interesado en afianzar sus relaciones con Colombia’

De manera no oficial, el profesor Sujiro Urata dejó entrever las intenciones que tienen con varias naciones, del mundo, incluida Colombia.



El país del Sol Naciente quiere revitalizar su economía, incrementar el intercambio comercial, gente que trabaje para ellos y viva allá y conozca y se familiarice con el modelo económico y social japonés. Es más, propone acercar más a la gente joven (adolescentes, por ejemplo) con su país.



¿Qué lo motivó a venir a Colombia?



Es el interés del Gobierno Japonés. Dicté una conferencia a un auditorio de la Universidad de Los Andes acerca de la economía japonesa y sus expectativas.



¿Algún tema particular? política comercial, negocios, inversiones, empresas?



Como sabemos los dos gobiernos están negociando un Acuerdo de Asociación Económica, con el propósito de incrementar sus relaciones comerciales; de este esperamos que sea de beneficio mutuo.



¿Hay intereses comerciales particulares?



La industria japonesa es de vocación exportadora. Ofrecemos todo tipo de máquinas y automóviles; somos un país industrializado.



¿Hay posibilidades en el sector agropecuario?



Es particularmente difícil, por ejemplo, considerar las propuestas planteadas por Colombia en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, pues el sector agrario es muy sensible en Japón; es altamente protegido. Colombia tiene intereses en estos temas, pero el agro, para Japón es un tema de ‘primera línea’.



¿Maquinaria y tecnología de punto son los potenciales negocios?



Sí, es correcto.



¿Hay talanqueras en las relaciones comerciales, en la medida que Colombia tenga negocios con otros asiáticos?



No. Por el contrario, hay una red de compañías japonesas que operan en China y en los países del sureste asiático, como Tailandia; esto, por el contrario, podría favorecer los intereses comerciales de Colombia con esta región del subcontinente asiático.



Así, no sería una relación bilateral única, sino de la mano con las relaciones comerciales de las empresas japonesas domiciliadas en otros países.



¿La agenda del nuevo Gobierno de EE.UU. marcaría las relaciones bilaterales Colombia – Japón?



El Presidente de los Estados Unidos no está necesariamente a favor del libre comercio y cree, más bien, en los temas proteccionistas. Ha anunciado, por ejemplo, la posibilidad de una renegociación de los tratados de libre comercio vigentes hoy, como el Nafta; al parecer, también podría estar pensando lo mismo con el vigente con Colombia. Esto traería serios inconvenientes en las relaciones comerciales bilaterales. En respuesta, por ahora Japón podría tener un mayor acercamiento con Colombia.



¿La política y la legislación comercial de su país podría modificarse para ese anhelado incremento en el comercio?



Ayer, en el seminario al que asistí a los Andes y comenté que Japón necesita abrirse para recuperar su economía y recuperar su estatus en el concierto económico mundial.

Esta apertura debe consolidar el afianzamiento de las relaciones comerciales con ortos países, incluyendo Colombia.



El primer ministro de mi país, Shinzo Abe, comparte esta idea. Japón está interesado en incrementar el comercio y las relaciones de inversión, así como el intercambio de personas.



¿Puede explicarme esto último?



Como la economía japonesa está en periodo de estancamiento y su población en declive, necesita apoyarse en los países extranjeros para conseguir ese crecimiento económico.



¿Mano de obra calificada?



Las empresas japonesas deben tener muy buen funcionamiento por fuera de sus fronteras y lo que buscan hacer es generar utilidades en los países donde operan para retornarlas a sus matrices. Allí se invierten en nuevos negocios y tecnologías, así como nuevos productos. Es importante el intercambio de personas para lograr lo anotado.

Esto, explicado en dos aspectos; el primero, las empresas buscan más negocios y operaciones en el exterior, pero con gente que se acomode al ‘estilo japonés’.

En segundo lugar, es importante un buen recurso humano para alcanzar el desarrollo económico de Japón.



¿Hay interés particular en algún negocio en Colombia?



Los hay en los temas de infraestructura y sistemas de transporte masivo como es el caso de Bogotá, por ejemplo. Los trenes, metros y otros tipos de transporte son de nuestro interés; hoy, por ejemplo, está trabajándose en el sistema de transporte subterráneo de la ciudad de Jakarta (Indonesia).



Hay expectativas o intereses –este es un comentario personal, no oficial– de invertir en infraestructura, de exportar proyectos como el famoso ‘tren bala’. Otros intereses están en los sectores de infraestructura, electricidad y comunicaciones.



¿Cuál es su prospectiva de la relación comercial Japón – Colombia para los próximos 5 años?



Quisiera ver un mayor intercambio de personas, no solo de estudiantes , sino de fortalecer más esas relaciones con los jóvenes (adolescentes) que les permita conocer más nuestra cultura y que sean el motor de los intercambios en el futuro inmediato.

Otro tema que veo cercano es una mayor dinámica de los flujos de inversión de las empresas, pero en doble vía, no solo de allá para acá.



Esto generará un mayor intercambio de productos y servicios, de la mano de la innovación basada en el conocimiento. También, quiero ver un mayor intercambio de personas y una mayor transferencia de tecnologías entre los dos países, también de forma bilateral, no solo de una sola vía, como siempre lo han hecho los países desarrollados.



