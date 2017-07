Jeff Bezos, de Amazon, ya es el hombre más rico del mundo

El alza de la acción de Amazon.com Inc. registrada en la mañana de este jueves, en anticipación al informe de ganancias del minorista por internet ha catapultado a su fundador, Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo, superando a Bill Gates.







El título del minorista online subía un 1,8 por ciento a US$1.071,31 a las 9:30 am en Nueva York. Si el alza se mantiene al cierre de la sesión, Bezos, de 53 años, podría adelantar a Gates en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El cofundador de Microsoft Corp., de 61 años de edad, ha ocupado el primer puesto desde mayo de 2013.







Además de estar atentos al progreso de Amazon en cuota de mercado de categorías como ropa y alimentos, los inversores y analistas estudiarán cuántas suscripciones nuevas registró para su servicio Amazon Prime de US$99 al año, el cual ofrece descuentos en entregas así como streaming de video y música. Los compradores de Prime gastan más que los clientes que no tienen una suscripción.



"Amazon Prime es la razón por la que tanto comercio físico al por menor está desapareciendo", dijo Michael Pachter, analista de Wedbush Securities Inc., que tiene una calificación de comprar para la acción y una meta de precio de US$1,250. "Cualquier persona que se suscriba a Prime gasta en tiendas minoristas un 10 por ciento menos, y ese número seguirá acelerándose a medida que Amazon agregue más inventario", agregó.



Los inversores también siguen la división de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services, un negocio rentable y de rápido crecimiento que representa cerca del 10 por ciento de los ingresos. Amazon lidera el sector de computación en la nube, pero enfrenta una creciente competencia por parte de Microsoft y de Alphabet Inc., la matriz de Google.



Se espera que Amazon registre ingresos trimestrales de US$37.200 millones, un alza del 22 por ciento respecto al año anterior, según la estimación promedio de 34 analistas encuestados por Bloomberg y unas ganancias por acción de US$1,42.



Bezos posee aproximadamente el 17 por ciento de Amazon, con sede en Seattle, la cual ha ganado un 40 por ciento este año hasta el miércoles, sumando US$24.500 millones a su patrimonio neto.



Jeff Bezos comenzó en 2017 como la cuarta persona más rica del mundo y desde entonces ha adelantado al fundador de Inditex SA, Amancio Ortega, que ocupa el tercer lugar con US$82.700 millones, y Warren Buffett de Berkshire Hathaway Inc, en el cuarto puesto, por US$74.500 millones.



Carlos Slim continúa siendo el hombre más rico de América Latina, con una fortuna de US$66.300 millones. El magnate mexicano ocupa el sexto lugar en el ranking mundial.