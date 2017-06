Jericó se une al grupo de los municipios que dicen 'No' a la minería

Este se convierte en el segundo municipio antioqueño en decidir que no permitirá la minería.

Después de casi seis horas de debate, el concejo municipal de Jericó (Antioquia) aprobó un acuerdo que prohíbe la exploración y explotación minera en su territorio.

​Este se convierte en el segundo municipio antioqueño en decidir que no permitirá la minería. El primero fue Támesis, que el 29 de mayo aprobó un acuerdo que prohíbe la explotación minera para proteger el medio ambiente.



"Fue aprobado en su integridad", dijo José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, quien agregó que de 11 concejales, 10 estuvieron presentes en la votación.



Además, dijo que el debate de este miércoles contó con importante presencia de la comunidad, que ahora está alegre y felicitándose por lo sucedido, a pesar de que no todos los habitantes de Jericó estaban a favor de la prohibición minera.



Jaramillo agregó que los 11 municipios de la provincia Cartama (Fredonia, Jericó, La Pintada, Caramanta, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia)