La Anla inició proceso sancionatorio contra Ecopetrol

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenó el inicio de un proceso de sanción contra la estatal petrolera Ecopetrol por no haber "informado oportunamente" sobre un afloramiento de petróleo que causó un desastre ambiental en varios arroyos del noreste de Colombia.



Según detalló la autoridad en un comunicado, la decisión fue tomada por no haber activado un "plan de contingencia, ni ejecutado y controlado la emergencia", ocurrida desde el pasado 2 de marzo en el predio "Palmas de Colombia", que hace parte municipio de Barrancabermeja, ubicado en el departamento de Santander.



El vertido de 550 barriles de crudo comenzó en el pozo La Lizama 158, situado en una zona rural de Barrancabermeja, localidad en la que centenares de vecinos se han quedado sin agua debido al afloramiento. Ese derrame ha causado una gran mancha de petróleo que en un principio se extendió por dos quebradas, La Lizama y Caño Muerto, dejando a su paso miles de animales muertos, la mayoría de ellos peces.



El crudo cayó entre el 12 y el 15 de marzo, fecha desde la que no ha habido más derrames, según dijo ayer el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. La información de la Anla agregó que la compañía tampoco informó "en oportunidad de las circunstancias que agravaron las condiciones iniciales de la contingencia reportada y que demostraban la real magnitud del evento ocurrido".



"Si bien la Empresa informó el evento de contingencia ocurrido el 2 de marzo en el predio Palmas de Colombia, conforme a la información aportada en reportes posteriores al parecer la empresa no informó en oportunidad la real magnitud de la contingencia ocurrida y que además reportó como controlada el 3 de marzo", detalló la autoridad.



Por ello, consideró que se "obstaculizó" el seguimiento que debía hacerle a la situación, "toda vez que de conocerse en oportunidad la magnitud del evento por parte de la Anla se habría comisionado de manera inmediata personal técnico al lugar" donde ocurrió. Otro de los argumentos para iniciar el proceso fue que el derrame afectó las dos quebradas en un área de 24 kilómetros, así como 20 del río Sogamoso, además de haber generado la muerte de diferentes especies de animales y plantas en la zona.



Por su parte, el Consejo departamental de gestión del riesgo de desastres de Santander aseguró que no hay "un nuevo afloramiento que esté afectando la quebrada La Lizama", pese a que los técnicos de Ecopetrol detectaron hoy un nuevo hueco en el lugar de emanación de crudo. "Lo que ocurrió hace parte del mismo proceso y no corresponde a otro punto de emanación de crudo", detalló el Ministerio de Ambiente en un comunicado.



*EFE.