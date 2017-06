La bioeconomía, lo nuevo de Fedepalma

No menos de 600 millones de dólares necesita invertir la agroindustria de la palma aceitera para lograr la generación de unos 350 megavatios de energía eléctrica, a partir de la capacidad instalada hoy en Colombia.



Este tema de bioeconomía será uno de los que se tratarán durante las sesiones del XLV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que se realizará del 7 al 9 de junio en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla.



“Esto, el cómo se generan las condiciones para reducir la dependencia de las energías fósiles y construir un nuevo mundo con energías ‘bio’ es la bioeconomía, que cada vez cobra más fuerza en el sector palmero”, indicó Jens Mesa, presidente de Fedepalma.



Ahora, el dirigente gremial indicó que la palma aceitera no es solo la energía de los alimentos, sino también el biodiésel y la energía eléctrica generada por medio de la biomasa lograda en los procesos de cosecha y poscosecha.



“Todo lo que se logra a partir del petróleo también se consigue con la palma aceitera”, destacó Mesa.



En las cuentas ‘a mano alzada’ del gremio, con la materia prima que llega de los cultivos a las plantas extractoras podrían producirse no menos de 350 megavatios de energía eléctrica; hoy, con lo instalado, se producen 15.



“Hablamos de microcentrales de generación de tamaño pequeño, con las que podrían generarse entre 2 y 10 megavatios por planta extractora”, indicó el presidente de Fedepalma.



Con estas unidades puestas en funcionamiento, podría generarse la cantidad de electricidad suficiente para el autoconsumo y para vender al sistema interconectado nacional.



Es más, las que hoy funcionan, venden en las zonas de los Llanos Orientales y el Caribe.



Acerca de este tema, Mesa indicó que aún hay empresarios que lo ven con desconfianza ante los cambios en las reglas de juego del Gobierno para el sector (inseguridad jurídica).

“Los empresarios me han comentado que tienen la posibilidad de hacer las inversiones, pero desconocen los tiempos para recuperarla o pagar las deudas en caso de contraerlas”, dijo.



Otros temas de interés del evento gremial palmero están relacionados con la eficiencia del cultivo de la palma frente a otros oleaginosos, como la soya.



Ahora, además de los temas netamente académicos, se han programado varias visitas técnicas.



Una de estas es a conocer una planta de beneficio, integrada con una planta de refinación de aceite y con la producción de biodiésel en el mismo complejo agroindustrial.



Este es el ejemplo de la planta Oleoflores.



Otra tiene que ver con la visita al Campo Experimental Palmar de la Sierra, que sirve de soporte a la investigación y la extensión desarrollada por Cenipalma en la zona norte, con un enfoque especial en el uso eficiente de los recursos hídricos.



Otros temas están relacionados con los avances y experiencias en el manejo del cultivo de la palma aceitera, materiales resistentes o tolerantes a los ataques de plagas o enfermedades y técnicas para el manejo de las aguas en las épocas de lluvias (drenajes) o de verano (riego).