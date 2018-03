‘La crisis por derrame de crudo en Lizama ya está controlada’

La primera vez que Ecopetrol detectó el derrame de petróleo en el campo de producción Lizama (cerca a Barrancabermeja) fue el pasado 2 de marzo cuando se evidenció la presencia de una grieta sobre el terreno con una mancha de crudo. Y entre el 11 y 12 del mismo mes se evidenció que esta creció y que contenía en su interior una mezcla de lodo, agua y crudo.



Así lo afirmó, Felipe Bayón Pardo, presidente de la petrolera colombiana, quien en diálogo con Portafolio, explicó cómo se activó el Plan de Contingencia, para controlar la extensión de la mancha de crudo en los cuerpos de agua.Así mismo, describió cómo se activó el Plan de Compensación, no solo para atender la emergencia ambiental, sino también a los pobladores que se vieron afectados por el derrame de petróleo.



¿Cuándo hicieron el reporte del derrame a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)?



El 3 de marzo, dentro del período de 24 horas de observación siguiente a la detección de la emergencia, se le avisó a la Anla. A la fecha hemos entregado a esta entidad siete reportes, la cual ha realizado visitas in situ y nos han hechos recomendaciones. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, también ha realizado inspecciones en la zona.



¿En qué momento llegaron los crudos del derrame a las fuentes hídricas?



Entre el 12 y el 15 de marzo se presentaron dos reboces desde la grieta hacia los cuerpos de agua que estaban aledaños: la quebrada Lizama y caño Muerto, cuyos cauces desembocan en el río Sogamoso.



¿Cuál fue el volumen de crudo que alcanzó los cuerpos de agua?



El cálculo que tenemos al día de hoy (ayer) es que han caído a estos cuerpo de agua 550 barriles de crudo. Allí se han recuperado más de las dos terceras partes.



¿Quedan rastros de aceite en las fuentes hídricas?



Después del 15 de marzo no hay evidencia que se hayan presentado reboces adicionales a los cuerpos de agua. Y al domingo pasado se ha producido de manera controlada, gracias al montaje de tubería, bombas y tanques, 58.000 barriles de fluido, de estos 20.000 son de crudo.



¿Cuál es el plan de compensación con las comunidades afectadas?



Para atender a los pobladores afectados del corregimiento La Fortuna, abrimos una Oficina de Atención. También, personal de Ecopetrol ha reubicado a cerca de 79 habitantes. Les hemos impartido capacitación con ayuda del Comité de Crisis. Tenemos una presencia permanente en el sitio del evento.



La gran queja de los campesinos es que se ha afectado la alimentación de los animales de sus fincas...



Establecimos un cronograma de recorridos varias veces al día para atender la alimentación de los animales en las fincas.



Lo mismo sucede con los pescadores...



Trabajamos de la mano con las asociaciones de pescadores para un apoyo mutuo en recolección de información. Tenemos casi 150 personas que prestan un servicio de supervisión para detectar posibles focos de crudo.



Y, ¿en el río Sogamoso?



Establecimos 17 puntos de vigilancia y su función es la detección de posibles residuos de crudo. Evitar que posibles aceites lleguen al río Magdalena, lo que no ha ocurrido.



¿El derrame es responsabilidad de Ecopetrol?



Ecopetrol es totalmente responsable del manejo de la crisis. En nuestras manos está sellar el pozo y comenzar todo el proceso de recuperación del crudo. También de la remediación hacia adelante, que puede durar varios meses.



Hasta el momento, ¿cómo han realizado la remediación ambiental?



Hemos rescatado 1.254 animales de distintas especies, y para esta tarea estamos trabajando con organizaciones ambientales y sociales de la zona.



¿Cómo realizarán las tareas de sellamiento?



Encargamos un equipo especializado denominado Snubbing unit, que viene desde Houston (EE. UU.). Llega entre hoy y el próximo jueves, y su estructura es parecida a una torre de perforación. Su tarea consistirá en colocar un tapón sobre la grieta por donde está emanando el crudo para sellar el pozo.



¿Este proceso cuánto puede durar?



Las operaciones comenzarán el próximo domingo y tardará dos semanas en culminar la tarea. Mientras tanto seguiremos con las tareas de limpieza ya que la prioridad es evitar que el crudo llegue a cualquier cuerpo de agua. En esta última tarea participan 450 personas.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio