La CUT seguirá en la mesa de concertación salarial

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la CUT anunció que seguirá en la mesa que negocia el salario mínimo para 2017.



Así mismo, este Comité desautorizó al presidente del sindicato Luis Alejandro Pedraza, quien había dicho que la central obrera se levantaría de la mesa de concertación, tras la aprobación de la reforma tributaria, al no existir condiciones para lograr un acuerdo.



Según el Comité Ejecutivo de la CUT, Pedraza no consultó con los otros miembros de la comisión negociadora, integrada por Alberto Vanegas y Fabio Arias, la decisión de no seguir con las reuniones para concertar el salario mínimo.



“Esa declaración hecha a los medios de comunicación, no compromete a la totalidad de la comisión negociadora, ni al Ejecutivo Central, en ese sentido, acatando las orientaciones institucionales, asistiremos a la reunión que sea convocada de la Comisión de Concertación”, señala un comunicado de la CUT.



Portafolio.co se comunicó con Fabio Arias, quien indicó que él y Alberto Vanegas asistirán este jueves a la última reunión que busca la concertación, aunque advirtió que el Gobierno ha desatendido aún los requerimientos que han hecho los trabajadores con el fin de llegar a un acuerdo.

Celebro decisión de Comisión Negociadora de @cutcolombia, de no levantarse de la mesa y asistir a la negociación del #SalarioMínimo2017. https://t.co/YMJPZZXdq3 — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) 28 de diciembre de 2016



La ministra de Trabajo Clara López celebró la decisión y anunció que seguirá trabajando para lograr la tan esperada concertación.