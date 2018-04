La desconexión entre las zonas francas y clústeres

Tanto las zonas francas como los clústeres regionales pueden potenciarse aún más si se complementan mutuamente. Así lo piensa Marc Papell, experto catalán en clústeres y encadenamientos productivos a nivel mundial, quien lleva varios años trabajando en proyectos departamentales en Colombia.



Papell, quien será conferencista en el primer Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos, que se realizará en Cartagena a mediados de mayo, indicó que el sector agropecuario debería aprovechar más los encadenamientos productivos, para cumplir con los estándares internacionales a la hora de la exportación.



¿Qué temas abordará en su intervención en el Congreso de zonas francas?



Me invitaron para ver cuál era esa sinergia positiva entre lo que son los clústeres regionales, esas realidades económicas que existen en los departamentos, con las zonas francas y con las áreas portuarias o de logística. Voy a poner ejemplos de cómo las zonas francas pueden verse muy fortalecidas con los clústeres regionales, para atraer inversionistas. Hay clústeres con encadenamientos no completos, que podrían verse beneficiados con una industria auxiliar, más sofisticada y competitiva como la de las zonas francas.



¿Cuál es su balance de las zonas francas en el país?



Ahora en Colombia hay bastante desencaje entre las estrategias regionales, basadas en clústeres y las zonas francas. Hay una oportunidad muy grande de unir esas dos fortalezas. Aunque sí es verdad que en algunas zonas francas encontramos servicios muy especializados para clústeres, por ejemplo en el sistema moda en Cali, por lo que hay firmas de logística especializada en moda dentro de las zonas francas. Tener disponible ese tipo de servicio dentro de las zonas francas, con todos los beneficios que tienen estas áreas en cuanto a costos, es una gran ventaja para los clústeres.En el Valle del Cauca, hemos trabajado con los cinco clústeres que ha desarrollado la Cámara de Comercio, el de macrosnacks, bioenergia, sistema moda, etc.



Es cierto que si se aprovechan las ventajas, se podría multiplicar el tema de comercio exterior.



¿Qué sectores podrían aprovechar esto?



Yo creo que todos, no hay unos mejores que otros. Por ejemplo, uno que podríamos ver que quizá está muy alejado es el agropecuario. Cuando hablamos de exportaciones de piña, se necesitan unas instalaciones de packing house muy adaptadas, para que esa piña exportable cumpla los criterios de los clientes internacionales.



El packing house, dentro de las zonas francas, puede ser un espacio muy ventajoso para que esa piña sea muy competitiva a nivel internacional. No hay unos sectores mejores que otros, en cada uno hay que buscar cuáles son esos eslabones que tiene sentido tener dentro de las zonas francas.



¿Cómo afecta el costo país a la logística y por ende a esos encadenamientos?



La logística siempre es un tema clave cuando estamos planteando una estrategia a futuro para una iniciativa clúster. Con los empresarios hay mucho debate de cómo reducir este costo país, no solo en logística, sino también en tema energéticos, entre otros. En los planes de acción de esas iniciativas siempre hay proyectos de mejora de ese encadenamiento logístico para reducir ese coste. Afecta de manera muy clara la competitividad de los productos que salgan hacia afuera.



¿Cómo el transporte multimodal podría potenciar esos encadenamientos productivos?



Todavía no está muy claro. Por ejemplo, sabemos que Barrancabermeja quiere ser un hub logístico multimodal, pero no hay dragado del río. Hay proyectos de infraestructura en temas terrestres o modelos ferroviarios que todavía no funcionan. Cuando el sistema multimodal entre en marcha el costo país será mucho menor. Estos clústeres podrán aprovechar esos servicios logísticos, que en teoría debieran irse especializando en función de esas apuestas regionales que hay en cada uno de los departamentos, pero estamos hablando a muy largo plazo.



¿Se ha trivializado el uso del término clúster?



Sí es una palabra demasiado utilizada, ahora parece que todo es un clúster. Incluso, en algún momento las zonas francas se asimilaban a estos y no es así. Para que haya un clúster debe haber cadena de valor.





