La Dian logró la meta de recaudo por imporrenta

De acuerdo con los datos divulgados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de haberse terminado el periodo establecido para la presentación de las declaraciones de renta de personas naturales, se alcanzó la meta, tanto de contribuyentes que presentaron su información como de monto recaudado.



Según la autoridad tributaria, hubo alrededor de 2,45 millones de declaraciones presentaron su información del impuesto de renta y complementarios, utilizando según su clase de contribuyente los cuatro formularios prescritos para tal fin, superando en 15% la meta esperada de 2.13 millones de declarantes.



Los reportes de la entidad encargada de la administración fiscal indican que el 74,9% de las personas naturales que presentó su información tributaria lo hizo utilizando el formulario 210 (Declaración de renta y complementarios de personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad); el 17,3% declaró en el formulario 230 (Declaración anual de impuesto mínimo alternativo simple (Imas) para empleados); el 6,2% diligenció el formato 110 (renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad), mientras que el restante 1,7% lo realizó en el formulario 240 (Imas para trabajadores por cuenta propia).



Así mismo, añadió la Dian que el impuesto a cargo declarado, esto es, la contribución de las personas naturales a título de impuesto de renta fue de $7,98 billones, que luego de descontar las retenciones que les practicaron el año inmediatamente anterior, así como los anticipos y saldos a favor que no fueron solicitado en devolución, se tradujo un saldo a pagar de $1,8 billones. Considerando la mora del 10% que se registra en el impuesto de renta de este grupo de contribuyentes fiscales el recaudo efectivo por este concepto fue de $1,6 billones, tal y como estaba previsto.



De igual forma, el informe de la autoridad tributaria indicó que de las 2’493.316 declaraciones de renta de las personas naturales, incluyendo declaraciones iniciales y correcciones fueron diligenciadas en su mayoría (98,7%) utilizando los servicios informáticos electrónicos (SIE) de la Dian, ampliando la cobertura de uso de la plataforma y beneficiándose de las ventajas de usar los SIE de la que mitigan la ocurrencia de errores de identificación, ubicación y aritméticos en el diligenciamiento.



En efecto, el 24,2% utilizó el instrumento de firma electrónica; el 60,8% habilitó cuenta para usar los Servicios Informáticos Electrónicos, mientras que el 13,7% acudió a la opción “Usuarios no registrados, diligenciar formularios”. El 1,3% restante (tan solo 31.705) fue diligenciado en la forma tradicional de usar formularios litográficos (en papel).



Vale recordar que de acuerdo con la informaicón más reciente, suministrada por la Dian, el recaudo de impuestos en el país en el periodo enero a septiembre acumula $108,7 billones de los cuales el pago del IVA representa la mayor parte con $26,4 billones.



El saldo recogido en los primeros nueve meses del 2017 es un 6,8% superior al que se había reportado en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la Dian.