La educación financiera es importante para un mundo más equitativo

La educación y el conocimiento financiero son herramientas fundamentales para avanzar hacia un mundo más equitativo y más justo.



Esta fue la conclusión del primer día del EduFin Summit, un encuentro global organizado por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA y que se lleva a cabo en Ciudad de México.



De acuerdo con los participantes, también es necesario incluir a las personas al sistema financiero, esto con el fin de favorecer su progreso y contribuir a su bienestar.



Junto con esto, consideran que este proceso debe iniciarse a una edad temprana y no centrarse sólo en los sectores más vulnerables de la sociedad, sino llegar a toda la población.



“La crisis económica nos dejó como lección que incluso personas con alta educación, conocimientos del sistema financiero y altos ingresos requieren educación financiera.



Basta recordar los importantes patrimonios que se perdieron en todos los niveles socioeconómicos y en muchos países, desarrollados y en vías de desarrollo”, apuntó Luis Robles, presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer.



Adicionalmente prevén que poner en marcha esto llevaría a que en el mundo exista una sociedad más justa, más equitativa y más próspera “La inclusión financiera es la llave para mejorar el bienestar de la población”, subrayó Irene Espinosa, tesorera y secretaria de Hacienda del Gobierno de México.



Finalmente, señalaron que los contenidos educativos deberán adaptarse a las necesidades de las personas y realizarlos de tal forma que sean claros, sencillos y lúdicos. “El objetivo de la educación financiera debe ser cambiar la conducta de las personas, y no sólo transmitir conocimientos financieros”, Helen Gibbons, miembro del consejo de Better Finance.