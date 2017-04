‘La empresarización y la capacitación son prioridad en el sector agropecuario’

Luego de un mes y medio de haberse posesionado como presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el exministro de Defensa y expresidente de Fenavi, Jorge Bedoya, accedió a hablar con Portafolio.



En este tiempo, el dirigente gremial llegó a organizar ‘su propia casa’, la que va a ser su oficina por varios largos años “y a meterme de cabeza en todos estos proyectos de ley que el Gobierno va a presentar al Congreso”, aseveró.



Este lapso también le ha servido para conocer a sus 45 afiliados a la SAC y acercarse a quienes aún no están en el gremio; paradójicamente, tiene la tarea de convencer a uno de sus anteriores patronos, Fenavi, cuya presidencia ocupó por ocho años. En su momento, el presidente de la SAC desmarcó a los avicultores del ‘gremio de gremios’.



Así las cosas, Bedoya, ya conocedor del sector agrario, dejó entrever que observa un campo agrario, aun bajo el concepto rural de ‘lo que da la tierrita’ y con serias falencias en temas de profesionalización, tecnología y sentido de pertenencia.



En diálogo con Portafolio comentó algunos aspectos de ‘la nueva administración’, que tendrá el gremio más importante del agro colombiano.



En su relación con el Gobierno, destacó que ha venido trabajando de la mano con los comentarios y sugerencias de todo el paquete de proyectos de ley que se pondrán a consideración del Congreso, aprovechando la figura de fast-track.



“Hemos tenido un diálogo franco y abierto y nuestras sugerencias técnicas han sido tenidas en cuenta.



“Más allá de esa cascada de proyectos creemos que estos deben apuntarle a la generación de más oportunidades para todos en el campo.



“Este no es tema de pequeños, medianos o grandes, sino de cómo el sector agrario y agroindustrial tiene la oportunidad de aprovechar las leyes y lograr una transformación, como consecuencia del trabajo de los mismos productores del sector rural.



“Previamente, hay acuerdos que deben honrarse, pero la redacción de los proyectos y las discusiones en el Congreso han tenido relación directa con los empresarios, para comentarlas y ajustarlas con lo que más le conviene al sector, no a un grupo particular”, dijo el dirigente gremial.



Como propuesta particular, Bedoya indicó que debe ajustarse la visión que hoy se tiene del campo para empresarizarlo.



Agregó que no se puede seguir con el método tradicional de producir para vender, sino que este debe hacerse al revés, es decir, primero vender, asegurar los clientes y hacer mercadeo, para luego sembrar.



Pese a las quejas que se reciben del sector comercializador y transportador (eslabones de la cadena), Bedoya no está de acuerdo en marginarlos.



Otra de las herramientas necesarias para lograr esa empresarización está en la educación, para lo cual los trabajadores rurales deberían pasar por las aulas del Sena.

“Hoy vemos problemas de escasez de mano de obra para la recolección del café y del arroz, entre otros cultivos”, agregó Bedoya, al referirse a la migración de la gente del campo a las ciudades en busca de otro tipo de oportunidades. “Una tercera herramienta está en los instrumentos de política de los ministerios de Agricultura y de Comercio, así como el sistema de crédito agropecuario”, destacó.



A su vez, reclamó del sistema financiero que debe potencializar las líneas de crédito y otras herramientas (subsidios y garantías), que permitan motivar el acceso al crédito, para la generación de valor agregado, mercadeo y comercialización.



Por su parte, “los productores deben ponerle valor agregado a sus cosechas; vemos, por ejemplo, los temas de los alimentos orgánicos, que ya son tendencia desde hace casi una década. Hoy no sabemos cuántos agricultores están en este subsector, no solo para satisfacer el mercado local, sino también el externo”.



Frente a los problemas de escasez de tecnología en la rama, concluyó que esta es aún cara en Colombia, pero, precisamente, con economías de escala, se logran beneficios económicos.



¿QUIÉN ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL 'GREMIO DE GREMIOS'?



Jorge E. Bedoya es magíster en Economía de la Universidad Javeriana y máster en Política Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. Comenzó su vida profesional en la Federacafé y fue presidente de Fenavi.



Por tres años y medio ejerció como viceministro de Defensa, con el ministro Juan Carlos Pinzón, durante el gobierno del presidente Santos. Su último cargo fue el de director de la Fundación Bavaria y director de asuntos corporativos para la zona Colombia y Ecuador de ABInBev.



Juan C. Domínguez

Economía y Negocios