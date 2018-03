La fibra que le da una calidad superior a las prendas

En el 2003, el grupo italiano Gruppo Zucchi, tenía que relanzar en el mercado de ropa de cama su marca Basseti, bajo una paleta de colores claros. El negocio de ellos está principalmente enfocado en ropa de cama hecha de 100% algodón, lo que significa que para el lanzamiento, necesitaban encontrar un alta calidad, que no implicara riesgos de calidad en las prendas y mucho menos para la marca.

Por lo anterior, sabían de la importancia de empezar con una materia prima de alta calidad, no solo para proteger las positivas percepciones hacia su colección y su marca, sino que contrario a lo que se piensa, esta materia prima contribuyera a reducir el costo general de producción.Es por eso, que para la primavera del 2004 decidieron adoptar algodón estadounidense, contactando a COTTON USA, quien hasta la fecha mantiene una relación duradera de más de una década con el grupo italiano.



Este algodón les otorgaba muchos beneficios en términos de calidad superior, no solo porque es una fibra totalmente natural, sino porque está cultivada responsablemente, ofrecefibras de mayor longitud que permite que se le pueda generar mayor torsión durante el hilado haciendo que tanto los hilos como las telas bien sean de punto o planas sean más resistentes. No presenta impurezas, cuya presencia puede generar que los hilos se rompan o que se partan las agujas, haciendo que las máquinas se detengan con más frecuencia, y esto se traduce en mayor costo de producción.



Estos atributos del algodón estadounidense, generaron que las telas obtuvieran una calidad superior, logrando colores más sólidos y mucho más vibrantes por mayor tiempo, y también resistencia al desgaste por lavado, haciendo que el periodo de vida de las prendas se alargara por mucho más tiempo.

En cuanto a la empresa, tener una relación con COTTON USA les permitió ser percibidos como una empresa con productos de calidad, y si bien al principio tuvieron que realizar unversión considerable en la compra del algodón, tuvieron un retorno de inversión al lograr costos de producción menores y ventas de la ropa de cama con una ventaja competitiva.



COTTON USA tiene presencia en muchohos países, entre ellos Colombia, en cual actualmente cuenta con más de 30 empresas del sector textil, confección y retail, que decidieron convertirse en licenciatarios de la marca para obtener beneficios de la misma magnitud que el Grupo Zucchi de Italia, y hoy en día reafirman su compromiso con el algodón estadounidense, confirmando que COTTON USA es el algodón en el que el mundo confía.

https://cottonusa.org/for-brands-retailers