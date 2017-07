La inflación no debe temerle a la subida reciente del dólar

Las últimas jornadas han concluido con un incremento fuerte del dólar frente al peso, sin embargo, ni los expertos ni el Gobierno consideran que esto deba ser un tema de preocupación para el Banco de la República en su objetivo constitucional de controlar la inflación.



(Lea: Dólar a la baja y se acerca a los 3.000 pesos)



En el pasado, el pass-through fue uno de los denominados ‘cocos’ de la inflación. No obstante, para analistas del mercado local, no es comparable lo sucedido en ese entonces con la escalada que ha tenido el precio del divisa en el último mes.



(Lea: Dólar comienza la semana al alza)



Para Daniel Escobar, jefe de Investigaciones Económicas de Global Securities, “la última vez que los precios en el país se vieron afectados por el pass-through fue cuando el dólar se incrementó en un 50% y ese movimiento en la tasa de cambio se dio en un periodo muy corto, de ahí que haya generado un efecto en la inflación”.



Así mismo, Escobar añadió que de momento, la junta directiva del banco central no debe tener entre su preocupaciones el incremento que está experimentando el precio del dólar, en primer lugar, “porque para que genere un efecto negativo en los precios debe ser más constante y más fuerte”, apuntó Escobar.



En eso coincide la directora de Estudios Económicos del BBVA, Juana Téllez, quien advierte que “lo que hemos tenido ha sido un movimiento fuerte en las semanas recientes, pero que se ha ido corrigiendo, para que pudiera generar una preocupación sobre la inflación tendría que prolongarse por más tiempo y ser más fuerte”.



Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tampoco supone un ‘estrés adicional’ el tema del dólar. En la más reciente junta del Emisor, aseguró que “uno de los documentos que analizamos es el cambiario, que es el que trata de definir cuál es la tasa de cambio de equilibrio. Siempre hemos dicho que oscila alrededor de $3.000, entonces cuando la tasa ha estado en $2.900 o $2.850, pues está dentro del rango de lo que consideramos razonable en las actuales condiciones de la economía. Lo mismo pasa con una tasa como la de hoy que es de $3.050. Son tasas que nosotros consideramos dentro de un rango que es parte del equilibrio actual de la economía”.