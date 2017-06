La innovación todavía no despega en Colombia

Archivo particular.

Las cifras en materia de innovación para América Latina resultan tan contundentes como desalentadoras: según el Índice Mundial de Innovación publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), “América Latina es una región con un importante potencial de innovación, pero que no se aprovecha”.



La situación en Colombia no es diferente, ya que en dicha medición, que integran 128 países y lideran Suiza, Suecia y el Reino Unido, Chile es el primer país de América Latina y el Caribe que aparece en el puesto 44. El siguiente país de la región es Costa Rica, en el puesto 45; México, en el 61; Uruguay, en el 62, mientras que Colombia aparece en el 63.



Esta situación llevó al Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna, a realizar un llamado para invertir más recursos en el desarrollo de proyectos de innovación en América del Sur, con el fin de aprovechar las ventajas de las nuevas dinámicas de los mercados que se mueven en torno a las tecnologías de la información, también llamada ‘economía digital’.



Y es que, como si fuera poco, el Índice Global de Creatividad 2015 del Martin Prosperity Institute indica que Colombia ocupa el puesto 71, por debajo de Venezuela, que se encuentra en el 61 y muy lejano de Ecuador, que se ubica en el ranking de 44, entre 139 naciones de todo el planeta.



Ante este panorama, mediante un comunicado, el Ministerio de Educación dice que “si bien el panorama es incipiente en este momento, se espera que a largo plazo se incentive la innovación desde la educación básica y a cualquier nivel se desarrollen procesos de innovación relacionados con la duración y las habilidades propias del currículo”.



Por esta razón, los centros educativos, especialmente las universidades, han iniciado un proceso de cambio, con el cual buscan poner a disposición de los nuevos estudiantes programas pedagógicos en creación, que tengan como eje transversal este aspecto que demanda la sociedad actual.



Según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies), actualmente en el país se cuenta con 56 programas de posgrado en todas las áreas del conocimiento, enfocados en proyectos y formación para la innovación, de los cuales 30 son especializaciones, 25 maestrías y un doctorado.



Una de las universidades que está promoviendo el cambio es la Universidad El Bosque, que pone a disposición de los colombianos un paquete de 26 programas de pregrado con los cuales entrega conceptos y herramientas prácticas, orientadas a motivar la conducta emprendedora y aplicarla a la creación de productos y servicios con un alto grado de invención.



En este sentido, Rafael Sánchez Paris, rector de la institución de educación superior, explica que trabajan enfocados en tres pilares que son necesarios para promover la cultura de la innovación: la valoración de la diversidad, el trabajo y la confianza en equipo y la toma de riesgos con métodos.



"Esto se reduce a que formamos nuevos profesionales capaces de entender el entorno, de relacionarse con él y de cambiar su realidad. La mayoría de creaciones exitosas nacen para responder a necesidades de la humanidad, al trabajo grupal adecuado y a la toma de decisiones con métodos de investigación”, puntualiza Sánchez al respecto.



LA DEMANDA LABORAL



Esta y la gran mayoría de instituciones de educación superior en el país se han percatado de que el sector productivo busca cada vez más trabajadores con estas características para que aporten ventajas competitivas para las organizaciones, entre ellas ser vistas como novedosas en sus mercados.



Según las cifras de la encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, realizada en el 2016 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 73,6 por ciento de las empresas nacionales no son consideradas innovadoras, y muy pocas tienen contacto con centros de investigación e instituciones de educación superior.



En consecuencia, la cartera educativa manifiesta que las empresas están comenzando a demandar a la academia programas para formar a sus trabajadores, con el fin de que estos rompan paradigmas y así promuevan el desarrollo de cada una de sus organizaciones, y de paso el del país.



Entonces, adelantar estudios de posgrado en temas relacionados con la innovación o estudiar en universidades que tengan esta como eje transversal promete repercusiones positivas para los interesados, al ser identificada como un área estratégica para el desarrollo productivo, al cual se le debe dar prioridad en estos días.



Para Colciencias, este tipo de programas académicos permiten fortalecer la capacidad de producción de nuevo conocimiento y la inserción en las redes mundiales del conocimiento, lo cual es fundamental para generar capacidades de innovación y de mejora de los procesos productivos en todos los sectores.



Por eso, la entidad encargada de la investigación en ciencia y tecnología asegura que desde el Gobierno Nacional también se han sumado a esta importante labor de realizar un trabajo muy activo en la formación de recurso humano de alto nivel que esté enfocado hacia la innovación como un área transversal de gran importancia.