La insoportable volatilidad del Bitcoin

Con las caídas repentinas de la moneda virtual y una racha reciente de ataques aleatorios que prácticamente anulan la estabilidad incremental del bitcoin, se hace difícil encontrar un activo comparable.



(Lea: Cibermonedas no están reguladas por las autoridades colombianas)



De hecho, lo más parecido es un fondo cotizado en bolsa con esteroides de apalancamiento que, se supone, tiene que ser muy volátil.



(Lea: Uso de bitcoin sigue siendo escaso)



El bitcoin oscila en este momento más que el Direxion Daily Junior Miners Index Bull 3x Share, o JNUG, un fondo cotizado en bolsa que utiliza fondos prestados para producir tres veces el rendimiento de un índice de seguimiento de empresas mineras de pequeña capitalización.



(Lea: En Colombia, bitcoin se utilizaría para cometer actos ilícitos)



Y la diferencia de volatilidad entre bitcoin y la versión corta inversa del fondo, JDST, es la más pequeña en más de tres años.



Este pico de volatilidad se cierne sobre la legitimación del mercado de la criptomoneda. Desde que estalló una burbuja en 2014, la moneda digital se había vuelto más estable, en tanto la volatilidad realizada a dos meses alcanzó su nivel más bajo en abril de 2016.



Pero las recientes oscilaciones de precios son un doloroso recordatorio de que bitcoin tiene un largo camino por delante antes de comportarse como una moneda corriente, si es que alguna vez lo hace, dijo Dave Nadig, máximo responsable de la firma de investigación ETF.com, con sede en San Francisco.



"Ha habido un montón de avances y los inversores y las instituciones la toman más en serio", dijo Nadig. "Pero hay todo tipo de pequeños pasos que comienzan a legitimar un mercado, y bitcoin a propósito es intrínsecamente no regulada. Una de las razones por la que se termina con volatilidad es la ausencia de estructura de mercado".



Teniendo en cuenta que algunos inversores importantes depositaron sus esperanzas en la estabilización de la moneda, el resurgimiento de oscilaciones brutales no es una gran perspectiva.



El ex administrador de fondos de cobertura, Michael Novogratz, tiene 10 por ciento de su capital invertido en criptomonedas que, dijo, podrían convertirse en una industria de US$5 billones, y está buscando agregar más bitcoin si cae por debajo de los US$2.000. Actualmente se negocia por más de US$2.500.



El bitcoin tuvo un avance de 167 por ciento en lo que va de este año, pero pasó a estar cada vez más relacionada con una moneda virtual más pequeña, aunque en crecimiento, basada en la cadena de bloques Ethereum.



Conocida como Ether, esa criptomoneda se desplomó rápidamente desde más de US$300 hasta 10 centavos la semana pasada en la bolsa GDAX de Coinbase para luego repuntar. Actualmente se negocia por unos US$309, según los precios compilados por CoinMarketCap.com.



"Durante los últimos dos años y medio hasta mediados del año pasado, la volatilidad ha tenido una tendencia a la baja en comparación, en líneas generales, con la de las pequeñas capitalizaciones", dijo Spencer Bogart, jefe de investigación de Blockchain Capital LLC.



"Algunos de los principales motores actualmente han sido las operaciones de bitcoin con otras criptomonedas, y cuando se producen estos grandes aumentos, crecen las probabilidades de tener una fuerte caída", agregó.



Los mercados de metales preciosos han tenido, sin duda, una baja volatilidad recientemente, lo cual ayudó a bitcoin a superar el índice de empresas mineras. El índice de volatilidad del oro CBOE/COMEX cayó 25 por ciento este año, alcanzando un mínimo histórico el mes pasado.



Aun así, JDST y JNUG siguen siendo el tercer y cuarto fondo cotizado más volátil de los más de 2.000 que hay en los Estados Unidos.



En los mercados financieros, se suele considerar que el oro y las criptomonedas están relacionados debido a su situación como alternativas al efectivo. Sin embargo, el metal precioso, que se ha utilizado de esta manera durante siglos, es normalmente más estable que bitcoin, que se creó en 2009.