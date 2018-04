La inversión extranjera de portafolio va subiendo 14,7%

Colombia parece estar pescando en río revuelto. A pesar de la fuerte turbulencia en los mercados que ha traído este año –ocasionada principalmente por factores geopolíticos–, y de la incertidumbre local por la temporada electoral, la realidad es que el país sigue recibiendo flujos importantes de recursos del exterior.



(Lea: ¿Qué tanto duraría la acción de Ecopetrol en $3.000?)

Contrario a lo que se venía advirtiendo, la inversión de portafolio (aquella destinada al mercado de capitales) siguió en ascenso.



(Lea: Dólar repuntó fuertemente este lunes y cerró muy cerca a los $2.800)



Los datos más recientes de la balanza cambiaria del Banco de la República señalan que, al 6 de abril, al país habían entrado US$2.246,1 millones por este concepto.



Esto es, poco más de la mitad del total del 2017, y 14,7% más de lo que se registraba a ese mismo corte del año anterior.



Además, Colombia hace parte del grupo de emergentes que sigue atrayendo recursos, en momentos en que los inversionistas buscan retornos en un ambiente caldeado por temas geopolíticos, principalmente la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. Así, los fondos del exterior siguen siendo grandes compradores netos de deuda pública colombiana y de acciones, al punto de que son los mayores jugadores en ambos mercados, con más de 25% de participación.



Y es que si bien los activos colombianos se han valorizado, la mayoría todavía no ha llegado a máximos históricos como sí ha ocurrido en otros mercados, lo cual podría dar para pensar que aún hay espacio para subir.



PETRÓLEO TIENE LA CULPA



La recuperación en los precios del petróleo es motivo de celebración en el mercado colombiano. Con ella, el precio del dólar disminuye, las acciones repuntan (no solo las petroleras), pues mayores cotizaciones significan mejores ingresos y, por ende, una economía más boyante.



“La buena noticia es que, si bien los precios del crudo no están al mismo nivel del boom (más de US$100 por barril), los ingresos de Colombia sí pueden recuperar esos niveles, gracias al aumento en el precio del dólar comparado con el del auge petrolero”, explicó Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas en Ultraserfinco.



Así, al estar Colombia tan atada a lo que pase con el crudo, los inversionistas ven al mercado local como otra forma de tener exposición al hidrocarburo.



A esto, añade que ya se está disipando la incertidumbre política, pues hay más posibilidad de que un candidato promercado llegue a la Presidencia.



En el corto plazo, el mercado de renta fija (TES) recibirá unos buenos pesos, pues un índice de JP Morgan incorporó más títulos colombianos y la ponderación del país aumentó. Cálculos de Alianza Valores prevén flujos por unos 970.000 millones de pesos.



Por el lado de las acciones, uno de los temas que podría llamar la atención es que más recursos de los fondos de pensiones podrían ir a activos de mayor riesgo, y que el Fonpet (pensiones territoriales) ampliará su espectro de inversiones.



“Por eso, el panorama actual ofrece una foto interesante para los inversionistas, pero el mensaje es que estos movimientos son de corto plazo”, explica Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas en Alianza Valores.



En concreto, señala que “vemos señales concretas de que Estados Unidos no está tan lejos del final de su ciclo económico y cuando lo haga habrá desaceleración para otros países”.



Por otro lado, hay quienes consideran que el espacio para crecer en el mercado de renta fija no es tan alto, y por eso, el crecimiento será más moderado.



De cualquier manera, el tema vuelve a pasar por el petróleo, pues sus cotizaciones por encima de US$60 ayudarán al frente fiscal, y esto alejará la posibilidad de un nuevo recorte de la calificación, lo que sí traería consecuencias para la inversión de portafolio.





luicon@eltiempo.com