‘La meta es cumplir con 54 pozos exploratorios para el 2017’, Campetrol

La dinámica en las tareas de perforación del primer semestre hace previsible cumplir con la meta de 54 pozos exploratorios para todo el 2017, afirma Germán Espinoza Huertas, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol).



En diálogo con Portafolio, el dirigente gremial recalca que las compañías de su sector adquirieron compromisos de actividad experimental en sus contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por lo que toda la cadena de valor del upstream en la fase de exploración aún exhibe perspectivas favorables.



Y precisa que estas empresas realizaron ajustes a la baja frente a la ejecución que se tenía presupuestada al iniciar el año. No obstante, el panorama aún es positivo si se tiene en cuenta que el 2016 fue uno de “los peores años para la industria petrolera en Colombia”, por lo que las empresas que han logrado adaptarse exitosamente tienen una buena plataforma para crecer.



¿Cuál es el balance para el sector de bienes y servicios petroleros en el primer semestre?



Muchas compañías culminaron su proceso de readaptación a las nuevas condiciones del mercado, con una cotización del petróleo que cayó a la mitad del precio que tuvimos antes de la crisis del 2014. El golpe se sintió con fuerza y algunas firmas se vieron sometidas a serios reajustes e incluso, en casos más lamentables, a reestructuraciones frente a la Superintendencia de Sociedades.



¿Y en la operación?



Por un lado, se tiene un crecimiento en la perforación en campos exploratorios, pasando de 21 en el 2016 a 27 solo en el primer semestre de 2017. Además, es una grata noticia para el país que dentro de las tareas de excavación realizadas este año, se incluyen tres pozos costa afuera, de la meta de cinco establecida para todo el año, de los cuales dos (Purple Angel - 1 y Gorgon - 1) confirmaron la presencia de gas.



¿Resultados en la actividad de taladros?



En este frente las estadísticas son positivas pues se registra un repunte sostenido desde junio del año pasado. La cantidad de los taladros (drilling y workover) en operación aumentó más de tres veces al pasar de 20 equipos en junio de 2016 a 76 en el sexto mes del 2017. Esta dinámica se materializa por un aumento tanto de los pozos exploratorios como de desarrollo que se han perforado y en un incremento de los servicios conexos a este segmento del upstream.



¿Cuáles son las observaciones con respecto a la sísmica?



Vale la pena destacar que entre 2014 y 2016, se realizaron las tres campañas de exploración sísmica offshore más agresivas del país, con más de 30.000 kilómetros cuadrados por año. Por esta razón, en el primer semestre de 2017 no fue necesario realizar estudios geológicos adicionales. El panorama con relación a la sísmica onshore es diferente. En los primeros seis meses el desarrollo de esta actividad fue casi nulo, alcanzando apenas 280 kilómetros 2D equivalente, según cifras de la ANH.



¿Cuál ha sido la mayor dificultad del sector en lo corrido del año?



El clima que se creó con los resultados de las últimas consultas populares es sin lugar a dudas un desincentivo. No se pueden convertir en un instrumento que vulnere derechos fundamentales de la población que aspira al desarrollo regional sostenible. A esto se le suma el cambio en las reglas de juego con relación al licenciamiento ambiental. Además, se han presentado graves afectaciones por cuenta de los atentados a la infraestructura petrolera y el bloqueo de operaciones. El oleoducto Caño Limón Coveñas ha estado 64 días de 2017 sin operación, y el campo La Cira estuvo bloqueado por 14 días.



¿Cuál es el panorama para el sector en el segundo semestre?



Teniendo en cuenta la dinámica en materia de perforación del primer semestre, luce factible cumplir con la meta de 54 pozos exploratorios para todo 2017. Es importante tener en cuenta que estas compañías adquirieron compromisos para estas tareas en sus contratos con la ANH, por lo que toda la cadena de valor del upstream en la fase de investigación aún exhibe perspectivas favorables, superiores a las del segundo semestre del año anterior.



¿Qué se necesita en la operación para que el sector se reactive?



Urge un plan de choque para incorporar nuevas reservas y producción. Este tendría que incluir varios componentes que parten de la cohesión de Gobierno, industria y territorio para trabajar en temas cruciales como la reforma al Sistema General de Regalías, el avance de diálogos regionales en los que se desmitifiquen falsas disyuntivas como que debemos elegir entre agua y petróleo y se exponga que las empresas operadoras, así como las de bienes y servicios, están comprometidas con cuidar el medio ambiente y tienen la preparación profesional y técnica para hacerlo. Esto reactivará el sector y así podrán regresar o mejorar las utilidades de las compañías que participan activamente en toda la cadena de producción petrolera.



¿Cuál es la propuesta concreta de Campetrol?



Son necesarios incentivos para la exploración Onshore y de gas, y muy especialmente para la exploración costa afuera Offshore, pero esto es a mediano y largo plazo, en el corto, Colombia debe avanzar en el debate que permita la pronta implementación de alternativas de extracción como el recobro mejorado y los Yacimientos No Convencionales (YNC), este último, según nuestras estimaciones, ampliaría entre cinco y diez años la autosuficiencia energética.



¿Compañías del sector están mirando la operación en otros países para realizar las inversiones?



La actividad del sector de bienes y servicios a largo plazo y se deben ofrecer las mejores condiciones económicas y bajos costos operacionales, potencial exploratorio, acceso al mercado, viabilidad de las tareas y estabilidad contractual y jurídica. Por estas razones, Colombia ha perdido competitividad frente a otros países de la región. Hay que fortalecer la capacidad para atraer nuevos inversionistas y mantener los que actualmente operan aquí, y también mejorar las variables antes señaladas.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio