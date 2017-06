‘La meta es ejecutar $7 billones para lo que resta del año’

Como estrategia para reactivar la economía en los municipios y departamentos del país, el Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) desembolsará $12,7 billones, que tiene como remanente de las regalías mineras y petroleras, para la ejecución de obras.



En diálogo con Portafolio, Luis Fernando Mejía, director del DNP, explica cómo se destinarán estos recursos y el mecanismo de acompañamiento para supervisar su adecuado manejo. Recalca que al 31 de diciembre el giro inicial es de $7 billones, y los $5,7 billones de saldo se desembolsarán en el 2018.



¿Por qué utilizar las regalías mineras y petroleras para fortalecer la economía del país?



El Gobierno ha identificado una oportunidad concreta para fortalecer la economía del país mediante la aprobación y ejecución de proyectos de calidad financiados con regalías. La meta es desembolsar $7 billones para lo que resta del año.



¿El Gobierno señala que son $12,7 billones en regalías para utilizar en lo que resta del año, pero usted insiste en que deben ser $7 billones?



El saldo disponible ($12,7 billones) puede ser utilizado por los gobiernos territoriales en cualquier momento de su mandato. Lo que busca el Plan de Ejecución de Regalías (PER) es utilizar $7 billones en lo que queda del año (55% del saldo total disponible). Los $5,7 billones de saldo disponibles del Plan serán ejecutados en el 2018.



¿Por qué el DNP creó los Proyectos Tipo (PT) para darle un manejo distinto a la utilización de las regalías?



Las entidades territoriales enfrentan problemas en las etapas de formulación y estructuración de proyectos, lo cual afecta negativamente la calidad de las inversiones realizadas con recursos públicos. Este es uno de los principales cuellos de botella para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).



¿Cuál es el objetivo de los PT?



Contribuir a fortalecer la capacidad en la formulación y estructuración de proyectos en los municipios y departamentos. Además, permite agilizar la aprobación y ejecución de recursos, principalmente de regalías, con soluciones de alta calidad.



¿Cuántos PT han sido diseñados por el DNP?



Actualmente, el DNP ha terminado 31 PT. Se destacan el mejoramiento de la red vial terciaria mediante el uso de placa huella, dotación tecnológica para instituciones educativas, vivienda de interés social rural, placa polideportiva cubierta y unidades sanitarias para vivienda rural dispersa.



¿Cuáles son los beneficios de los PT?



Los PT son un componente importante del PER para facilitar la aprobación y ejecución de programas. Generar un ahorro de hasta el 70% en los costos de preinversión, así mismo disminuye el tiempo entre cuatro y siete meses en el ciclo de vida de los proyectos.



¿Cómo se presentarían los ahorros en costos, tiempo y ejecución de las obras?



Estamos trabajando en la expedición de un Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, que facilite el cumplimiento de los requisitos por parte de los departamentos y municipios. Este incluirá tiempos más expeditos de citación, de verificación de requisitos de los proyectos, de emisión de conceptos de viabilidad sectoriales, y de ejecución. Las medidas buscan agilizar todos los trámites del sistema.



¿Cómo es la tarea del DNP para establecer el adecuado manejo de los recursos?



Adicional a la utilización de los PT, el PER contempla fortalecer y agrupar la estrategia de asistencia hasta las regiones del país, en las cuales, funcionarios del DNP y de los ministerios harán jornadas de revisión y aprobación de proyectos estratégicos.



¿Cuál será el papel del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación?



El Sistema, que administra el DNP, tiene como propósito velar por la calidad de la inversión realizada con recursos del Sistema General de Regalías y no hace funciones de supervisión, interventoría o auditoría. Para el desarrollo de esta labor se cuenta con sistemas de información que nos permiten conocer el avance de cada uno de los proyectos, y así apoyar a alcaldes y gobernadores, y demás ejecutores, en una mejor gestión de los mismos, gracias a la generación de alertas tempranas e identificación de riesgos para su mitigación.



¿Cómo revisan el DNP la gestión en municipios y departamentos?



Cada trimestre se mide y valora la gestión a través del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, el cual permite ejecutar procesos de mejora continua y de fortalecimiento institucional. También se realizan visitas selectivas en territorio a los proyectos con el propósito de brindar asistencia técnica a los ejecutores.



¿Y, si se presentan irregularidades?



Cuando se identifican presuntas irregularidades en la ejecución de los proyectos y no se reporta información, el DNP tiene la facultad de suspender los giros de regalías y realizar reportes a órganos de control.



¿En qué regiones del país se han utilizado los PT?



Las jornadas de asistencia técnica y de revisión de proyectos se llevarán a cabo en todos los departamentos del país. Para tal fin, nos apoyaremos en nuestras sedes ubicadas en Montería, Santa Marta, Medellín, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Pasto y Neiva.

Este trabajo ya se ha realizado en Córdoba, Sucre, La Guajira, Bolívar, Meta, Casanare, Cauca y Nariño, y esperamos cubrir todo el país en las próximas semanas.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio