Compras online, la nueva apuesta del capital privado

Las firmas de capital privado, que cuentan con una cantidad récord de efectivo, apuntan a un nicho del sector de compras online como siguiente frontera en la búsqueda de retornos.



Las compañías de procesamiento de pagos, que crean la tecnología que permite las compras online y por móviles, reciben este año un torrente de inversiones en tanto los compradores buscan formas de ganar con el desplazamiento al gasto online.



Las firmas de adquisiciones observan que el mercado está fragmentado y listo para una consolidación. Es también una parte clave del sector minorista online, que crece con rapidez. Las ventas electrónicas minoristas crecieron 23 por ciento en los últimos 12 meses hasta junio, a US$2,29 billones, según la firma de análisis EMarketer Inc. La firma pronostica que las compras online representarán más de 16 por ciento del total de ventas minoristas globales para 2021 y llegarán a los US$4,48 billones.



“Opinamos que el statu quo no es en la actualidad una opción en lo que respecta a pagos”, dijo Jeff Paduch, director gerente de Advent International. “La regulación y la tecnología impulsan el cambio del mercado y reducen las barreras para ingresar y crear más competencia. Nunca ha sido tan fácil ingresar y crecer en pagos”.



El gasto en transacciones por firmas de servicios financieros de internet se ha multiplicado por más de siete en los últimos 12 meses, y 2017 ya es el año de mayor actividad de transacciones en el sector en más de una década, según datos que recopiló Bloomberg.



Blackstone Group LP y CVC Capital Partners acordaron el viernes la compra por unos 3.000 millones de libras (US$3.900 millones) de Paysafe Group Plc, que proporciona tecnología que habilita las billeteras online así como los pagos online y por móviles.



La firma dinamarquesa de pagos Nets A/S, que tiene un valor de mercado de alrededor de US$4.600 millones, dijo en julio que está analizando opciones. La firma ha atraído el interés de compañías como Permira, Nordic Capital y Hellman & Friedman LLC, han dicho personas familiarizadas con el tema.



Permira acordó en julio la compra de una participación en Klarna Bank AB, una firma sueca proveedora de soluciones de pagos que tiene 60 millones de clientes.



“Estamos apenas a mitad de camino de una consolidación del sector que se desarrollará durante años”, dijo Paduch.



No es sólo que firmas de capital privado busquen transacciones. La firma estadounidense de procesamiento de pagos Vantiv Inc. acordó la adquisición de Worldpay Group Plc, una compañía de pagos de comercio electrónico, por alrededor de 8.000 millones de libras (US$10.400 millones), dijeron las compañías el miércoles en una declaración.



Ingenico Group SA llegó a un acuerdo para la compra de Bambora AB por 1.500 millones de euros (US$1.800 millones) el mes pasado, mientras que Global Payments Inc. acordó el jueves la adquisición de unidades de Active Network a Vista Equity Partners por US$1.200 millones en efectivo y acciones.