La plata y el platino, a la conquista de nuevos mercados en Europa y Asia

La plata y el platino, metales preciosos, considerados como de producción estratégica para la economía del país, pueden aumentar a lo largo del 2017 su presencia y cotización en nuevos mercados en Asia y Europa.



El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Minas y Energía, desarrollan de manera conjunta un cronograma de trabajo desde hace un año no solo para aumentar la producción de los dos metales, sino también el número de compradores a nivel mundial.



“La plata y el platino son productos que son apetecidos en los mercados de Europa y Asia, a tal punto que su comercialización para estos continentes en el 2017 no solo se ampliarán, sino además se fortalecerán”, recalca la ministra de Comercio María Claudia

Lacouture.



La ministra indica además, que “estamos en la búsqueda de nuevos mercados. En Asia ampliamos los espacios para la comercialización en China, Singapur, Corea, Japón”, precisa la funcionaria.



Por su parte, en Europa, además de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, países como Dinamarca, Noruega y Suecia están comenzando a tener interés por la plata y el platino colombianos.



“La tarea se hace analizando variables como la coyuntura, contexto y devaluación”, precisa la jefe de la cartera de Comercio.



Para analistas, así como el oro, la plata y el platino, son una inversión de confianza.



“En estos tiempos de volatilidad en los precios de los metales preciosos, estamos viendo las áreas de crecimiento en el campo de la inversión de la plata y el platino. La progresión en fondos negociados en bolsa de ambos metales, sugiere que los inversionistas están muy interesados en adquirir y poseer estos metales”, explicó Michael DiRienzo, director ejecutivo del Instituto de la Plata (Silver Institute).



INDUSTRIALIZACIÓN



La tarea de industrialización de los citados ministerios comenzó desde hace varios meses con el desmonte de la producción artesanal de estos dos metales para cambiar su operación a procesos industrializados.



Posteriormente, se han invitado, o han llegado al país, multinacionales mineras, las cuales ya han comenzado estos procesos de industrialización.



“Establecimos una operación de producción de platino en Colombia, ya que creo que las condiciones geológicas y el potencial de recuperación son significativas. A través de nuestro proceso de extracción ofrecemos una nueva fuente potencial de producción para el metal, que es económicamente sólida y no es susceptible de alta inversión para desembolsos de operación”, explicó Edward Nealon, presidente de la multinacional minera Bezant Resources, cuya sede está en Londres.



CALIDAD EN LOS PROCESOS



Mientras el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha encargado del proceso de comercialización con la búsqueda de nuevos mercados, el Ministerio de Minas y Energía desarrolla los procesos de producción bajo estándares de calidad en producción industrial.



En varios escenarios, el jefe de la cartera minero energética, Germán Arce Zapata, ha afirmado que en la tecnificación e industrialización de la minería, más en la de los metales precisos, se puede robustecer la producción con miras a los mercados internacionales.



Datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) registran que entre enero y septiembre de 2016 la producción de plata fue de 244.353 onzas y la de platino de 20.729 onzas.



Y un estudio de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) indica que existen prospectos importantes de plata y platino en el país que podrían tener costos razonables de producción y baja inversión.