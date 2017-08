La propuesta de los comerciantes para reactivar la economía en la recta final del año

Como parte de una propuesta de 10 puntos que busca reactivar la economía, Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco hizo un llamado al Gobierno nacional y al Congreso para que los meses de noviembre y diciembre suspendan los tres puntos adicionales del IVA, derivados de la pasada Reforma Tributaria.



El presidente de los Comerciantes aseguró que el IVA ya ha sido suspendido con éxito en ciertas zonas del país, en especial las fronterizas, para superar las crisis económicas.



Así mismo, los comerciantes proponen al Gobierno expedir una directriz presidencial en la que se comprometa a eliminar dos regulaciones por cada nueva propuesta regulatoria que pueda imponer obstáculos a la empresa privada. Es de conocimiento general que la sobrerregulación es un problema con el que tiene que lidiar el sector empresarial colombiano, de hecho en la actualidad, según datos del Departamento Nacional de Planeación se expiden diariamente en promedio, 2,8 decretos, 11,2 resoluciones y 15,4 normatividades.



UN SALVAVIDAS PARA LA CARNE Y OTRAS MEDIDAS URGENTES



Ante la difícil situación que atraviesa la industria ganadera del país, por cuenta de los brotes de aftosa que han aparecido en algunos departamentos y que han bajado significativamente la producción de carne, Fenalco alerta sobre la urgencia de estimular el consumo interno para evitar pérdidas por producción de carne que estaba destinada a exportación. Guillermo Botero sugiere promover la Semana de la Proteína en el país.



El presidente de los comerciantes indicó que otra de las medidas que se deben tomar es facilitar a las pequeñas empresas la producción de las llamadas marcas blancas. “El Presidente debe emitir una directriz para que los trámites sanitarios de INVIMA dirigidos a pymes tengan tratamiento prioritario”.



Como prioritario debe ser también, según Fenalco, soluciones a los altos costos de energía para industria y comercio. Los comerciantes pidieron construir un marco de referencia para proponer soluciones de corto y largo plazo que den pronta respuesta a esta problemática.



Así mismo y con el objetivo de reactivar el sector de materiales de construcción, Fenalco propone que la cuota inicial para la compra de vivienda, de menos de 300 millones de pesos, sea del 20% y no del 30% como lo establece la ley. Esta medida se tomaría temporalmente por los 6 meses siguientes a la fecha de adopción.



MÁS EFICIENCIA EN EL GASTO GUBERNAMENTAL



La Comisión de Estudio para el Gasto Público y la Inversión debe revisar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año, y emitir un concepto teniendo en cuenta criterios de estabilidad macroeconómica y el mediocre crecimiento del PIB. Así mismo debe conceptuar si la calidad del gasto público es óptima.



En cuanto a la Ley de Garantías los comerciantes agregan que tal y como está planteada se convierte en un obstáculo para el funcionamiento del Estado, por cuanto los proyectos estructurales necesarios para el desarrollo del país, no deberían estar sujetos a la ley. Un ejemplo: el metro de Bogotá.



Por otra parte la tasa de usura, que acaba de ser modificada por el Gobierno nacional, debería ser 1.25 veces el interés bancario corriente y no 1,50%.



Por último el comercio sugirió una reforma arancelaria integral, lo que ayudaría a disminuir el contrabando y la evasión. Se deben tomar medidas urgentes para eliminar las llamadas medidas paraarancelarias Además, se debe reforzar la seguridad jurídica para incentivar la inversión extranjera.



En la actualidad existen más de 25.000 barreras no arancelarias vigentes en Colombia, como por ejemplo, los reglamentos técnicos. Así mismo, según información de Juan José Echavarría, en 2012, el 62% de las partidas arancelarias tenían alguna barrera no arancelaria para su importación a Colombia.