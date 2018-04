La propuesta económica de Germán Vargas Lleras

Un crecimiento económico del 5% anual, la creación de por lo menos 1`200.000 nuevos empleos formales, una ambiciosa reforma tributaria y estabilidad en las finanzas públicas, son los objetivos principales de la política económica que el candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, presentó a los colombianos.

Durante el lanzamiento, Vargas Lleras resaltó que en su gobierno se logrará el crecimiento económico mediante la construcción de confianza con los empresarios e inversionistas y se implementarán reformas estructurales que mejoren la productividad y competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.



“Tenemos que generar condiciones propicias que favorezcan la inversión privada, el emprendimiento y la formalización. Si queremos que la economía vuelva a tener un crecimiento sostenido del 5 % anual, se requiere generar confianza en el país y un ambiente amigable a la inversión. Se necesita una Colombia en la que hacer empresa y ser formal tenga sentido”, aseveró Vargas Lleras.



El candidato presidencial indicó que son cuatro las estrategias para lograr estos objetivos: primero, impulsar la inversión privada, el emprendimiento y la formalidad; segundo, retomar el dinamismo de sectores clave y diversificar el aparato productivo; tercero, asegurar los resultados de la inversión social y cuarto, mejorar la eficiencia del Estado.



Vargas Lleras explicó que para impulsar la inversión privada, el emprendimiento y la formalidad su propuesta económica contempla las siguientes reformas:



Reforma Tributaria que devolverá la competitividad a las empresas de todo tamaño, estimulará la inversión y contribuirá a formalizar la economía. Con esta reforma se reducirá la tasa de tributación de los negocios hasta alcanzar la tasa del 30%, que permita hacer competitivos a los empresarios. Así mismo, se distribuirá mejor la carga impositiva, se reducirá la evasión y la elusión fortaleciendo a la DIAN y su gestión y se simplificarán los procesos para el cumplimiento tributario. Esta reforma contempla temas como: nueva tarifa del impuesto sobre la renta del 30% para los negocios, deducibilidad plena de costos y gastos en el impuesto sobre la renta, no gravamen a los dividendos, no gravamen sobre la utilidad en venta de acciones y participaciones, depreciación en 2 años del 100 % del costo de las nuevas inversiones en bienes de capital, eliminación de exenciones, eliminación de la renta presuntiva, el ICA y el 4x1.000 serán recuperables en su totalidad como una retención en el impuesto sobre la renta, tarifa especial del 10% para las empresas agropecuarias, desgravamen total para las inversiones de portafolio que realicen en Colombia los extranjeros, los productos alimenticios básicos de la canasta familiar, las drogas y medicinas, los servicios de salud y educación, los servicios públicos en los estratos bajos no será gravados con el IVA y se elimina el impuesto de timbre, entre otros.



Introducir un marco legal en materia de consultas previas.

Reforma al Sistema General de Regalías en donde se adecuará las regalías a la rentabilidad de los proyectos y se aumentará la participación de los entes territoriales productores.



Reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas APP.

Reforma al sistema de protección para la vejez.



Protección constitucional a los Proyectos de Interés Nacional Estratégicos para garantizar seguridad jurídica y estabilidad a la inversión privada.



Por otra parte, el candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras detalló que para retomar el dinamismo de sectores clave y diversificar el aparato productivo en su gobierno se destrabará la inversión en el sector minero-energético, se asegurará la financiación y ejecución de las obras del Programa 4G, como también se adoptará una política integral para el sector turismo, se adoptará una visión estratégica para lograr un desarrollo del sector agropecuario y rural, se acelerará la construcción de viviendas, se implementará una estrategia de desarrollo para la industria manufacturera, se mejorará los esquemas de financiación a las PYMES y se implementará una política de empleo activa.



Así mismo, Vargas Lleras dijo que para asegurar los resultados de la inversión social se mejorará la calidad de la educación básica y media impulsando la calidad docente y haciendo eficiente la distribución de los recursos al interior del sector y se mejorará la calidad de los servicios de salud. Igualmente, se ampliará la cobertura del programa de atención integral a la primera infancia, se aumentará la cobertura en programas e instituciones de educación superior con acreditación de calidad y se mejorará la cobertura de los programas de protección a la vejez



Para Germán Vargas Lleras, la eficiencia del Estado es un punto muy importante en la economía de Colombia: “En mi gobierno el Estado será austero pero eficiente, tendrá claridad en las reglas de juego, privilegiará el bien común sobre el particular. Tendremos instituciones respetadas y creíbles, que cumplirán y harán cumplir la Ley. Un Estado que creará condiciones para que sus empresarios prosperen y sus ciudadanos se desarrollen plenamente”.