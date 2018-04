La propuesta en minas y energía de Germán Vargas Lleras

El candidato a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras, resaltó, durante el lanzamiento de su programa de gobierno para el sector minero, de hidrocarburos y eléctrico, que uno de sus objetivos es lograr el autoabastecimiento energético a 2030.

“Nuestro país cuenta con importantes recursos minero-energéticos y su desarrollo es imprescindible para garantizar nuestra seguridad energética, la inversión social, la competitividad de nuestro sector productivo y la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Hacer este desarrollo de manera sostenible, como lo han hecho muchos países en el mundo, es nuestro reto principal”, detalló Vargas Lleras.



También se comprometió a llevar el servicio de energía eléctrica a más de un millón de ciudadanos que hoy carecen de él, así como a incorporar al menos un 10% de energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética.



Frente a la situación que vive la Región Caribe con el servicio de energía, dio su palabra de poner en marcha una solución definitiva.



“Uno o más operadores, con compromisos exigibles de inversión y con capacidad para garantizar la calidad y continuidad del servicio, asumirán la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Para este fin, nos aseguraremos de que se ejecuten las obras ya adjudicadas por 3,4 billones y que se adelanten nuevas inversiones por 3 billones de pesos”, explicó Vargas Lleras.



El ex Vicepresidente indicó que de ser elegido Presidente una de sus primeras acciones será solucionar los problemas relacionados con la propiedad de la tierra y la titulación de proyectos mineros, como también la reglamentación de la Consulta Previa.



“Pondremos fin al abuso de la participación ciudadana mediante una reforma constitucional que delimite sus alcances, es indispensable hacer compatible el uso del suelo y del subsuelo mineral, así como redefinir las competencias nacionales, regionales y municipales en esta materia. También, en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica, propondremos mediante una ley estatutaria, que la consulta previa sea excepcional y no una regla general”, explicó Vargas Lleras.



En cuanto a la minería, el candidato propone renovar el sistema general de regalías para que las regiones reciban más recursos y así garantizar una inversión eficiente y transparente de los mismos. Igualmente, se comprometió a fortalecer la lucha contra la minería ilegal.



Frente al sector gasífero su propuesta contempla conectar 1,5 millones de viviendas nuevas al gas natural.



“Incentivaremos las inversiones en la red, aumentaremos el porcentaje de subsidios a la conexión de usuarios de los estratos 1 y 2, impulsaremos nuevos y más ambiciosos programas de eficiencia energética y el uso de tecnologías limpias como el gas natural y la electricidad en el transporte masivo y de carga”, explicó.



Vargas lleras también detalló que su programa de gobierno propone promover una reforma constitucional para el manejo exclusivo del Gobierno Nacional de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos-Pines, incluyendo los energéticos y los de explotación de recursos naturales no renovables.



“El sector de minas y energía, junto con el de turismo, son nuestras mejores oportunidades para crecer en el corto plazo y generar los recursos fiscales que el país necesita para su desarrollo económico y social” manifestó el candidato presidencial por el movimiento Mejor Vargas Lleras.