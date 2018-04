La propuesta en salud de Gustavo Petro

En nuestro gobierno la salud será pública, gratuita, preventiva y para todas y todos sin ninguna discriminación, guiados por la ley estatutaria de salud, que resultó de un consenso entre los distintos actores del sector, en el que hay que avanzar. Nuestro modelo de salud estará dispuesto y al servicio del buen vivir de las personas y avanzaremos en la erradicación de las enfermedades y muertes evitables o por falta de atención a niñas, niños, mujeres y poblaciones más pobres. En Colombia Humana no morirán niños de hambre.

Gobernabilidad democrática y participativa: avanzaremos hacia un sistema único de salud público, descentralizado, bajo la gobernabilidad de un consejo nacional de salud y de consejos territoriales que incluirán las territorialidades indígenas y afrodescendientes. Dichos consejos de mayoría estatal estarán conformados por las autoridades sanitarias y por delegados de las comunidades, trabajadores, sociedades científicas, sector privado y academia. Sus funciones incluyen la dirección de la política nacional y territorial de salud, la gestión integral de los determinantes sociales de la salud, la coordinación de las redes de prestación pública y privada de los servicios de salud y la articulación con el fondo único de administración de los recursos de salud. La intermediación administrativa financiera en el sector salud será eliminada paulatinamente con la liquidación de las EPS y las ARL y se garantizará que concurran entes públicos y privados en una prestación ordenada, racional y efectiva de los servicios de salud.



Fondo Único de Salud: en nuestro gobierno se garantizará con transparencia y eficiencia el manejo total de los recursos públicos en salud por parte del Estado, a través de un fondo único que estará a cargo del recaudo, la administración, el pago y el control de los recursos en coordinación vinculante con los consejos nacional y territoriales, el Ministerio de salud y protección social y las autoridades sanitarias a nivel de departamentos, municipios y territorios indígenas y afrodescendientes.



Financiamiento público creciente y sostenible: el financiamiento se seguirá obteniendo mediante impuestos y aportes parafiscales a nivel nacional y territorial en una tendencia a aumentar el presupuesto general a través del control de la evasión y la elusión, aumentando el empleo y la formalización laboral y buscando que el gasto público en salud no sea inferior al 80% del gasto total en el sector.



Un modelo de salud para el buen vivir: se pondrá en marcha un modelo de salud integral que priorice la promoción y la prevención y que mejore la atención y la rehabilitación con enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial. De este modo se busca superar las inequidades de género, diversidad sexual, etnia, región, urbano-rural, situación, condición y ciclo vital.



El país se organizará en territorios saludables para el buen vivir a escala veredal, de corregimientos y municipal en las zonas rurales. En comunas y localidades en los centros urbanos se organizará de tal manera que equipos de salud conformados por auxiliares de salud pública, personal de enfermería, médico, odontológico y el conjunto de técnicos y profesionales de la salud adelanten labores de promoción, prevención y atención resolutiva con alto nivel de soporte tecnológico. Estos equipos irán directamente a las familias en sus casas, a la niñez en los jardines y colegios, a los jóvenes en la universidad y a los trabajadores y empresarios en los centros laborales donde se intensificarán las acciones para prevenir accidentes y muertes en el trabajo.



En este marco, Colombia Humana desarrollará programas nacionales para resolver problemas prioritarios de salud pública: 1) Cuidado integral de mujeres gestantes y primera infancia, tamizaje neonatal integral y universal. 2) Colombia humana nutrida con calidad y afecto, cero muertes por hambre, lucha contra el sobrepeso y la obesidad, impuesto a las bebidas azucaradas, promoción de una industria alimentaria sana. 3) Atención digna e integral para las víctimas del conflicto armado. 4) Colombia Humana ambientalmente saludable intervendrá para enfrentar la contaminación y mejorar la calidad de aguas, aire, alimentos y fortalece control de uso de sustancias tóxicas como asbesto, mercurio, plomo entre otras. 5) Prevención y atención integral del consumo de drogas con enfoque de reducción de daño a través estrategias como los centros móviles de atención a drogadicción -CAMAD-.



Servicios de salud prestados por una red público-privada: el país contará con una red integral e integrada de servicios de salud públicos y privados gestionada por el Estado en los niveles nacional y territorial con criterios poblacionales, geográficos, socioculturales y epidemiológicos. La prestación de los servicios de salud pública, promoción, prevención, atención general, es decir el nivel primario, estará fundamentalmente a cargo de los hospitales públicos en el marco de su jurisdicción territorial en todo el país con un enfoque de atención primaria y salud preventiva, adscripción poblacional, resolutivo, participativo y con alto soporte tecnológico. Los servicios de salud de mediana y alta complejidad estarán a cargo de los hospitales públicos y privados.



Recuperación, modernización y ampliación de la red pública nacional: la prestación de los servicios de salud por parte de los hospitales públicos será financiada por el Estado bajo la modalidad de oferta y presupuesto anual con nuevos y más sofisticados mecanismos de control técnico, fiscal y social, basados en desarrollo tecnológico e informático para planeación, supervisión y evaluación. Se recuperará y ampliará la red pública de servicios de salud en infraestructura, dotación y tecnología con énfasis en las zonas rurales, las comunidades urbanas de menores ingresos y los hospitales universitarios regionales y de alta especialidad. Los prestadores privados ofrecerán sus servicios mediante contratos adjudicados bajo la modalidad de concurso público a nivel nacional y territorial.



Reapertura total del Hospital San Juan de Dios: dando continuidad a lo efectuado en Bogotá Humana, el Hospital San Juan de Dios reabrirá completamente sus puertas en calidad del centro nacional de excelencia en salud.



El gasto público financiará, sin barreras de acceso, las prestaciones no excluidas por la ley: los servicios cubiertos por el financiamiento público serán todos aquellos que no estén excluidos como prestaciones según los criterios de la Ley Estatutaria 1751 y por lo tanto no habrá restricciones administrativas para ningún grupo de tecnologías en salud que no haya sido excluido. Para asegurar la racionalidad del gasto, se fortalecerán todas las herramientas existentes de mejoramiento de calidad, oportunidad, autonomía médica, satisfacción, integralidad, validación científica y relación positiva costo-beneficio.



Los trabajadores y trabajadoras de la salud en el corazón de la Colombia Humana: el Sistema de Salud requiere que los cerca de quinientos mil profesionales y técnicos de la salud y áreas relacionadas se vinculen en condiciones dignas y estables para alcanzar la equidad en salud; en esa dirección se implementará un régimen especial para los trabajadores de la salud. Los médicos internos y residentes, en su doble condición de estudiantes y trabajadores, deben ser remunerados y sus procesos de formación en las universidades privadas deben representar para ellos costos más bajos. Igualmente se fortalecerán el servicio social obligatorio y la vinculación de profesionales de la salud en las zonas rurales en términos de cobertura, condiciones dignas y oportunidades de promoción profesional.



Formación en salud de calidad y en equidad: la formación en salud en todos los niveles y áreas será fortalecida para alcanzar indicadores de cobertura de nivel internacional de médicos generales, especialidades médicas, enfermería y odontología entre otros, tanto en promedios como en distribución equitativa por todo el territorio. Particular importancia tendrá el apoyo al fortalecimiento de la Universidad Pública para garantizar mayor acceso a la formación en salud a la población de menores ingresos.



Medicamentos de calidad de acceso universal y a un costo justo para el país: se fortalecerán la regulación y control de precios, la declaratoria de interés público para la expedición de licencias obligatorias, la utilización de las flexibilidades del ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio), la revisión de los TLC, el fomento público de la investigación y el desarrollo de medicamentos, el uso racional basado en análisis de costo-efectividad, buenas prácticas, estricta farmacovigilancia y disponibilidad de información. Todo lo anterior con el objetivo en el marco de la prevalencia de la salud pública y el derecho a la salud sobre intereses comerciales que excedan la razonabilidad de las normas de propiedad intelectual y de comercio en materia de medicamentos.