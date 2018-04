La propuesta tributaria de Sergio Fajardo

No tiene sentido que el país combine elevadas tarifas con un nivel bajo de recaudo. Sabemos que necesitamos un régimen tributario progresivo, claro y transparente. Abordaremos la discusión tributaria de forma abierta, pública, sin negociaciones a puerta cerrada.

• Vamos a redactar y concertar la reforma tributaria estructural que el país necesita, pero no será un proceso a la carrera, se ajustarán los formularios, regulaciones y sistemas y el mecanismo a través del cual el Congreso la apruebe. El país necesita que se expida una norma bien hecha, clara, sin incertidumbres para nadie, donde el Congreso y el país la entiendan en su totalidad. Colombia requiere que ciertas normas se preparen, discutan y voten de forma distinta a la actual, que se presta para acuerdos oscuros.



• Queremos reducir de forma progresiva la tasa impositiva de las empresas y un tratamiento tributario especial para las MiPymes, compensados con el incremento de la participación en la tributación de personas naturales de altos ingresos, la eliminación o fijación de topes a las exenciones tributarias y la ampliación del número de contribuyentes, en la medida que aumente la formalización de la economía. Cualquier disminución de impuestos tiene que ser debidamente compensada, es lo responsable.



Los nuevos gastos que asumirá el Gobierno Nacional dependerán de la lucha contra la corrupción. Llegaremos al poder de una forma diferente, sin deberle la Dian a nadie.



• Tendremos como prioridad modernizar y aumentar la capacidad técnica de la Dian, haciendo énfasis en la adopción de herramientas tecnológicas de punta, incluyendo la generalización de la factura electrónica, la tecnificación de las aduanas y la trazabilidad de productos vulnerables al contrabando. La dotaremos de mayores recursos para su actualización y modernización, la atracción de personal especializado y el desarrollo de mayores competencias entre sus funcionarios. También le daremos mayor autonomía administrativa y presupuestal.



• No toleraremos las prácticas de corrupción y clientelismo en la DIAN ni en las aduanas del país, que tanto han limitado su efectividad. Lo anterior sólo es posible con un gobierno independiente y por fuera de las maquinarias políticas.



• A nivel territorial el gobierno Nacional apoyará activamente la financiación del catastro multipropósito como bien público para las entidades territoriales, con el objetivo de fortalecer los fiscos territoriales y la autonomía financiera de municipios y departamentos, aparte de estimular y facilitar el desarrollo de un mercado de tierras. Este trabajo se coordinará y complementará con los esfuerzos de la Dian para identificar los patrimonios no declarados.



• Vamos a hacer una línea de base para medir los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción, sobre la cual nos pondremos metas específicas en materia de recaudo año por año.