La refinería de Barrancabermeja va en la ruta hacia el Euro VI

La refinería de Barrancabermeja sigue siendo pieza clave en la industria petrolera del país, a tal punto que ahora trabaja en llegar a niveles que le permitan producir combustibles competitivos.



Hoy esa planta entrega un diésel con menos de 50 partes por millón (ppm) y la gasolina con menos de 300 ppm. Y en lo corrido del año se han logrado entregas cercanas a 20 ppm de azufre.



Sin embargo, la tecnología que se impone en el mundo es de carros de carga pesada con motores diésel Euro VI, los cuales ya no dejan estela de humo y su emisión de gases contaminantes de combustible es cercana a cero.



Pero además “si usted tanquea en las capitales importantes o en Bogotá, no tiene problemas. En otras ciudades los combustibles no son buenos y si su camión llegara a tener Euro V no le arranca. El diésel no es bueno”, afirma un transportador que prefiere no ser citado por tener compromisos comerciales con Ecopetrol.



Un técnico de la petrolera dice que la calidad del diésel cumple con los requerimientos establecidos en la Resolución 90963 del 2014, de los ministerios de Minas y Energía y del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que está sincronizada con la Directiva Europea (estándar Euro IV).



El problema para el país es que hoy los motores para transporte de carga ya son Euro V y en el mercado de Europa y Estados Unidos las normas y los motores son el equivalente a Euro VI.



Este año todas las presentaciones de vehículos también las han hecho con motores equivalentes a la última referencia mencionada, lo cual vuelve a dejar en desventaja al combustible local y limita la llegada de las nuevas tecnologías a Colombia.



Dos representantes de grandes marcas de buses y camiones, que también pidieron reserva de identidad, coinciden en que el problema de los combustibles en el territorio nacional es que las fábricas ya están dejando de sacar esos motores, por el nivel de contaminación, y se requiere pasar a Euro V y rápidamente a 15 partes por millón de azufre, que es lo que requieren los motores Euro VI.



“Para Euro V las transformaciones son mínimas y el país lo puede hacer”, anota el gerente de una multinacional de vehículos pesados de visita en Suramérica, y agrega que para Euro VI las inversiones tampoco serán muchas y deben hacerse lo más pronto posible.



Ante esta inquietud, un vocero de Ecopetrol explica que el diésel que se produce en Barrancabermeja es para la mayoría de vehículos que circulan a nivel nacional y que son Euro I, II, III y IV. Sin embargo, precisa que el complejo sigue con su proceso para llegar a producir diésel con 10 ppm de azufre, que sirve para Euro VI.



PRODUCCIÓN



La refinería de Barrancabermeja aumentó su promedio de producción a 220.000 barriles de crudo por día, de una capacidad total para 250.000 barriles, volumen mayor en la actualidad al que procesa su par de Cartagena (150.000).



Hoy día, Barrancabermeja procesa al día 70.000 barriles de diésel, 65.000 de gasolina y 23.000 de jet. Además, 57.000 toneladas de polietileno.



“En los últimos 8 años se han realizado inversiones por US$4.290 millones en proyectos para la modernización tecnológica de sus plantas, además se invirtieron US$1.913 millones en mantenimiento de las unidades de proceso para garantizar operaciones limpias, confiables, estandarizadas y rentables”, explica un vocero de Ecopetrol, quien señala además que para el presente año se destinarán $530.000 millones con el fin de seguir modernizando los procesos de automatización.



Durante los dos últimos años, la refinería de Barrancabermeja ha arrojado resultados positivos en materia financiera, alcanzando en el 2016, y por segundo año consecutivo, una generación de caja o Ebitda de $2,4 billones.



“Estos resultados han sido obtenidos gracias a la disciplina y alto grado de profesionalismo y evidentes comportamientos creativos y colaborativos de nuestros trabajadores, basados en nuestros principios éticos institucionales que han permitido incrementar la capacidad de conversión con la implementación de diversas iniciativas”, dice el gerente del complejo, Orlando Díaz Montoya.



En el 2016 se logró la reconversión de Unidad de Unibon a una Unidad de Hidrocraqueo Moderado (HDM) de gasóleos, lo que permitió elevar la producción de diésel en 8.000 barriles por día.



Así mismo, la construir una planta de Hidrotratamiento (HDT) en el 2010, una inversión de US$1.100 millones para retirar los contenidos de azufre del diésel y de la gasolina, y entregar combustibles amigables con el medioambiente.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio