El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma tributaria. Portafolio habló con Guillermo Perry, quien hizo parte de la Comisión de Expertos que presentó recomendaciones al Gobierno Nacional sobre

cómo estructurar el proyecto.



Perry mencionó los aspectos favorables de la reforma, los que quedaron por desarrollar y los que han marcado la polémica, incluso antes de que se conociera el texto.



¿Cómo le pareció la reforma en general?



El proyecto presentado por el Gobierno va en la dirección correcta.



Lo que hace es que primero, simplifica mucho el régimen tributario. Además, reduce significativamente los desestímulos contra la inversión y la generación de empleo formal, que se habían agudizado con la reforma del 2014, al limitar al 32% la tasa para las empresas y permitir deducir el IVA pagado en las compras de los bienes de capital. Hay que señalar que el monotributo va a ayudar mucho a la formalización y le simplificará la vida a los pequeños negocios. Es una reforma que distribuye mejor las cargas entre empresas y personas; y reduce hacia el futuro algunas exenciones y privilegios tributarios que causan grandes inequidades e ineficiencias.



Con la propuesta presentada se aumenta en algo la progresividad del sistema. Hay que destacar que tiene diversas medidas para controlar evasión; y, tan importante como lo anterior, generaría recaudos indispensables para evitar crisis de financiamiento en la educación, la salud y la infraestructura. El proyecto presentado sigue en líneas generales las recomendaciones de la Misión Asesora de la que forme parte.



El proyecto presentado sigue en líneas generales las recomendaciones de la Misión Asesora de la que forme parte. ¿Qué no le gustó?



El proyecto es tímido en la eliminación de exenciones y privilegios. La propuesta de la Misión era mucho más ambiciosa en este campo.



Hubiera preferido también que el nuevo impuesto de renta a las empresas se acercara aún más a las normas contables, para evitar abusos de lado y lado.



Le faltan controles para que el gravamen a los dividendos no resulte un saludo a la bandera, como había sucedido en Chile.



La administración del IVA puede seguir siendo demasiado problemática. La realidad es que el Gobierno no supo explicar que la propuesta de la Comisión, con compensación para las familias pobres vía familias en Acción, constituía la única forma de que los más pobres no queden gravados, que las excepciones y exenciones no favorezcan más a los más ricos, que su costo fiscal no sea tan alto y que no sea tan complicado como es hoy día administrar el IVA.



Pero comprendo que el Gobierno prefirió no torear el populismo de que están haciendo gala algunos parlamentarios.



Las disposiciones para reforzar la Dian, y por tanto para controlar la evasión, se quedan cortas. Es indispensable darle más autonomía operacional a la Dian, convirtiéndola en

Agencia, y dotarla de recursos permanentes para superar su enorme atraso tecnológico.

Sin eso no se reducirá mucho la evasión. Personalmente considero que no se ha debido mantener el doble beneficio tributario que tienen las grandes pensiones, pero entiendo que era difícil que los congresistas se autograven.



¿Considera que la propuesta es realmente estructural?



Si. Aunque quedará un buen camino por recorrer para tener una estructura comparable a la de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), pero habrá que ver qué sale del Congreso.



¿Qué les responde a quienes dicen que el IVA es regresivo?



Que sería más regresivo quedarnos sin recursos suficientes para la educación y la salud básicas. Que los países que logran sociedades más igualitarias (los escandinavos) financian la mitad de sus sistemas de salud, educación y seguridad social con IVA de 22% a 26%, con muy pocas excepciones. Y que el proyecto mantiene exentos los productos que más pesan en la canasta familiar de los pobres (desafortunadamente también para los más ricos) y la vivienda VIS y VIP



¿Por qué es conveniente el monotributo?



Porque va a ayudar mucho a la formalización y le simplificará la vida a los pequeños negocios.



¿Cuál es su postura frente a la cárcel para los evasores?



Me parece bien comenzar con los grandes evasores. Vamos a ver si la Fiscalía General de la Nación se le mide.



¿Qué opina de lo dicho por Fenalco frente al monotributo y el impuesto a las bebidas azucaradas?



Yo diría que o su Presidente está mal informado.



Visto el texto, ¿se siente satisfecho con el trabajo de la Comisión que usted integró?



Si. Estoy convencido de que lo que no se haga ahora se irá haciendo en el futuro, si es que decidimos volvernos un país más serio y más equitativo.