¿Qué es el Tether y qué tiene que ver con la caída del bitcóin?

Tras la caída de las criptomonedas hay varias explicaciones y entre ellas está la presión regulatoria, la prohibición de publicidad en Facebook, y una última, el Tether.



La semana pasada salió a relucir un caso, un poco oculto, sobre esta criptodivisa. La noticia consistía en que Bitfinex (la bolsa de criptomonedas más grande del mundo) y Tether recibieron citaciones por los entes de regulación en Estados Unidos.



Medios como Cointelegraph, señalan que la citación se dio en diciembre luego de una fuerte preocupación por el aumento en el suministro de la criptomoneda. ¿Qué pasó? Al parecer, Bitfinex no tenía reservas para respaldar los tethers emitidos.



Según Felipe Aranguiz, Head Of Trading de Buda.com, el Tether (o USDT como se conoce en el mercado) es un “stable coin” creada por la empresa Tether Limited. La característica principal de esta criptodivisa es que está respaldada por el precio del dólar, es decir, está diseñada para que su valor siempre sea igual al precio de la divisa estadounidense.



“Este tipo de criptomonedas buscan anclar su valor a monedas, activos o canastas con el objetivo de tener un precio con baja volatilidad. USDT en particular funciona anclando su valor al dólar, Tether Limited utiliza un sistema centralizado donde debe respaldar cada USDT creado con 1 USD real”, explicó Aranguiz.



Y ¿cuál es su utilidad? De acuerdo con el experto de Buda.com, la principal característica de esta criptomoneda es llenar la necesidad de una moneda digital que tenga un precio estable y que sea libremente transferible.



Por otro lado, según Marcelo Granada, gerente académico de Investopi.com, otra de las funciones que tiene esta criptodivisa es el permitir que los usuarios de estas monedas puedan comprar bitcoines teniendo como respaldo el precio del dólar.



¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL BITCÓIN?



Volviendo a Bitfinex, en abril del año pasado, esta bolsa perdió la licencia que le permitía operar con bancos estadounidenses, con lo que perdió la autorización para recibir y entregar ingresos en dólares. Este hecho, según expertos internacionales, produjo que la compañía creara dólares falsos.



De acuerdo con El Economista de España, para ese periodo, la emisión de tethers se había disparado de 10 millones de dólares a 2.240 millones, y según un estudio, este hecho produjo “la mitad del aumento del valor del bitcóin”, señaló el medio.



Adicional a esto, el estudio mencionó que el precio de la criptomoneda más popular en el mundo, podría caer entre un 30% y un 80% sin los movimientos del tether.



Con la revelación de estos datos, lo que se empezó a sugerir era que el precio de las criptomonedas, incluyendo el bitcóin, se infló debido a que la gente estaba comprando criptodivisas con teher y no con dólares reales. “Si Bitfinex no tiene una reserva igual de dólares para respaldar la cantidad de tokens de tether que existen, las cosas podrían terminar mal”, asegura el diario Cointelegraph.



“El caso de tether crea incertidumbre. Hay que tener en cuenta que el fuerte crecimiento que se dio durante los últimos meses del año 2017, particularmente en diciembre, provocó atrasos en las operaciones de las casas de cambio donde incluso algunas de las más grandes tuvieron que pausar los registros de nuevos usuarios”, aseguró Felipe Aranguiz, Head Of Trading de Buda.com.



Por otro lado, Marcelo Granada, aseguró que lo sucedido probablemente, es que el negocio de Theter Limited llegó al límite, es decir, tuvo una demanda sobredimensionada, y la compañía está emitiendo tethers sin tener un respaldo necesariamente en dólares.



“No estoy muy seguro que la caída tan grande que tuvo el bitcóin la semana pasada haya sido por eso, puede ser uno de sus componentes, pero me parece que es más por las razones de la regulación, el hackeo en Japón y las prohibiciones de Facebook”, afirmó Granada.