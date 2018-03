La Ruta del Sol II tiene más de 10 problemas ambientales

Como si los líos judiciales y de liquidación no fueran suficientes, los problemas en la Ruta del Sol II tienen una nueva arista.



Solo en febrero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le abrió a la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) 14 procedimientos sancionatorios ambientales, por diversos incumplimientos en planes sociales y retribuciones a los que se había comprometido a la hora de otorgarle varias licencias ambientales.



Uno de estos fue por presuntamente “no contar con un plan de inversión del 1 por ciento para el proyecto vial ‘Construcción de las variantes para el paso vial por los centros poblados de El Burro y Curumaní’, sobre el cual no procede ningún recurso.



Otro fue “no contar con el programa de compensación para el proyecto vial denominado ‘Construcción y operación del paso vial por el centro poblado de Minas, ubicado en el municipio de San Martín, el cual hace parte de la etapa 1 del Sector 2, Puerto Salgar – San Roque”, según reza una resolución.



Así como estos dos casos, hay otros doce actos administrativos en curso en la Anla que le podrían acarrear al concesionario miles de millones en multas, aún cuando Consol ya no hace parte del proyecto. Este último está en manos del Invías, que espera varios trámites gubernamentales para abrir las licitaciones que reinicien los trabajos.



OTRAS MULTAS



En cuanto a los ‘chicharrones’ ambientales, el concesionario también está pendiente de responder por presuntamente no contar con planes de compensación para los sectores de San Martín (Cesar), Puerto Boyacá (Boyacá), La Mata - San Roque, Cimitarra, Gamarra, El Líbano, por mencionar algunos.



Los demás son Sabana de Torres, La Esperanza, San Alberto, Puerto Salgar, Río de Oro y Aguachica, en los cuales se observa que la Anla tiene sus ojos puestos tanto en el corredor central (Puerto Salgar - San Roque) como en la adición hecha por el actual Gobierno, que va entre Ocaña y Gamarra.



De este modo, el concesionario estaría en mora de haber entregado programas de inversión que podrían superar los 100.000 millones de pesos, al igual que programas de compensación por los avales ambientales que le dio en su momento la entidad.



EN UNA SEMANA



De cualquier forma, sobre estas situaciones tendrá que responder el privado, pero entre tanto el proyecto sigue a la espera de que el Gobierno autorice su reinicio.



Portafolio estableció que la próxima semana se definiría el futuro de dichos trabajos y días después comenzaría formalmente el proceso licitatorio de cinco contratos, con los cuales el Invías busca intervenir el tramo II de la Ruta del Sol entre este y el próximo año.



Para esto, primero tienen que surtir los respectivos trámites administrativos del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), cuyo avance fue exigido directamente por el presidente Juan Manuel Santos, la semana pasada.



“Pídale al Ministro de Hacienda que, a más tardar, en dos semanas quede listo el Confis de aval fiscal para destrabar ese proyecto”, le ordenó el primer mandatario al director del Invías, Carlos García, quien ya tiene listos los prepliegos del proyecto desde finales del año pasado.



Asimismo, de forma paralela, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya contrató la estructuración de un nuevo contrato de asociación público - privada (APP) para retomar las obras como una concesión. A inicios de este año se adjudicó al Consorcio Estructurar 2017, por 8.500 millones de pesos.



Este grupo de firmas le entregará el documento listo a la ANI, de modo que el nuevo concesionario termine el 45 por ciento que le falta a la Ruta del Sol II.