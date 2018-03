La vivienda social mantiene en alza sus indicadores

Ayer, el Dane dio a conocer la recopilación de algunos indicadores del sector constructor y uno para destacar fue el del área aprobada para vivienda en enero pasado: aumentó 8,1% respecto al mismo mes del 2017.



Y es importante, porque, además de consolidar la cifra de metros avalados vía licencias (1’281.013), también da pistas de los segmentos a los cuáles les están apostando los constructores, a través de la radicación de los permisos de obra.



De hecho, la entidad estadística le atribuye ese buen desempeño al crecimiento de 59,4% en el área aprobada en las curadurías urbanas y en las oficinas de planeación para construir vivienda de interés social (VIS). Un dato relevante, si se tiene en cuenta que en el mismo mes del 2017 la variación fue de -35,2%. Incluso, al mirar el comportamiento de los rangos medio y alto (no VIS), el metraje cayó en enero pasado -4,2%.



Y la tendencia debería mantenerse este año, pues, en medio de las eventualidades que ha atravesado la economía del país y, con esta, la construcción, las ventas crecieron 7% en el 2017, según la Galería Inmobiliaria.



Mirando la recopilación del Dane es evidente, también, cómo la dinámica está atada a la financiación, ya que en el cuarto trimestre del año pasado, frente al mismo trimestre del 2016, el número de créditos para VIS nueva creció 17,2% y para no VIS, 2,1%. En cuanto al monto



A propósito de las posibilidades que tienen las familias para obtener préstamos este año, no solo para oferta subsidiada, Portafolio consultó a Juan Antonio Pardo, presidente de la constructora Prodesa, quien destacó que “han mejorado considerablemente, gracias a la disminución de las tasas de interés (han llegado a niveles históricamente bajos) y a los subsidios a la tasa de interés otorgados por el Gobierno Nacional”.



Según el directivo, “es un momento oportuno para diseñar mecanismos y ajustar normas, para que los bancos otorguen créditos superiores al 70% del valor de la vivienda. Así se reduciría el valor de la cuota inicial, que tanto trabajo cuesta reunir”. Algo que, efectivamente, aplica al mercado de vivienda social destacado por el Dane en su recopilación.