Las cifras económicas reflejan un mejor país

La economía requiere permanentemente de factores que dinamicen su crecimiento. Sin embargo, en momentos de desaceleración como el que vive el sector productivo colombiano, se hace más necesario agregarle un ingrediente que contribuya a ponerles ritmo a los sectores que más aportan al dinamismo, tales como la industria y la actividad mineroenergética.



Se trata de la confianza, una palabra clave y transversal para todos los factores que determinan el ritmo del Producto Interno Bruto de un país.



Con motivo de la celebración del aniversario número 24 de Portafolio, el diario líder en información de empresas, negocios y economía, publica hoy una edición especial que destaca los aspectos que confirman que, en medio de la compleja coyuntura económica del país, hay razones para mantener la confianza.



No es una simple expresión o un arranque de optimismo, sino un ejercicio para destacar los factores reales que soportan la confianza, y que indican que hay razones para pensar en que la economía colombiana tiene espacio para mejorar sus cifras de crecimiento en el corto y mediano plazo.



Indicadores en verde, tendencias positivas, previsiones favorables, aspectos dinamizadores y expectativas de mejora en las principales actividades productivas del país, hacen parte de los artículos incluidos en esta edición especial.



En efecto, Colombia en cifras refleja un mejor panorama, o por lo menos da una visión más optimista que lo que revelan las encuestas sobre percepción acerca de la situación general del país.



Aunque el crecimiento actual está casi al mismo nivel del 2009, año en que el país se vio impactado por la crisis financiera global, la cifra de 1,2% registrada en el primer semestre es superior a la registrada en los demás países de América Latina, donde las mayoría de las economías más fuertes de la región evidencian dificultades en sus niveles de producción. El Gobierno aspira a que el PIB del país crezca 1,8% este año, en tanto que la Cepal prevé una cifra promedio de 1,3% para las naciones de América Latina.



El buen comportamiento de la inflación es otra de las cifras que sustentan la fortaleza de la economía colombiana. Durante los primeros siete meses del presente año registró un fuerte descenso, debido principalmente a que el comparativo se hace con el mismo periodo del año pasado, cuando el país soportó una fuerte sequía generada por el fenómeno de ‘El Niño’. Luego de que el país cerrera el año pasado con una inflación 5,75%, en agosto pasado, el IPC de los últimos 12 meses se ubicó en 3,87%, es decir, dentro del rango meta del Banco de la República, cuyo techo previsto es de 4%.



Otras cifras positivas tienen que ver con el desempleo, que no solamente se mantiene por debajo de un dígito (9,7% en julio pasado), sino que conserva su nivel, a pesar de la evidente desaceleración de la economía.



De la misma manera, las exportaciones siguen recuperándose del desplome de casi el 50% registrado en los últimos dos años. De acuerdo con las cifras del Dane, en el periodo enero - julio, Colombia vendió en el exterior productos por 20.523 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 22,7%.



Igualmente, el último dato de licencias de construcción mejoró la perspectiva del sector, pues de acuerdo con el Dane, estas tuvieron un crecimiento de 65%, en julio, aunque en los primeros siete meses se presentó una contracción de 3,3%.

Las tasas de interés también son un factor positivo, a pesar de que no se han visto del todo reflejadas en la confianza de los consumidores. El Banco de República ha aprobado ocho reducciones de la tasa de referencia, bajándola de 7,75% a 5,25%.



En conclusión, el país no vive su mejor momento, pero tampoco el peor, e incluso hay muchas señales que indican que hay buen espacio para la confianza.