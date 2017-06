Las cinco economías latinas más prometedoras

Archivo particular

En la economía, como en la vida, todo viene y va. En 2015 y 2016, los precios de los commodities cayeron, y la mayoría de las monedas latinas sufrieron depreciación. Ahora, una menor volatilidad monetaria y precios más razonables entre las materias primas auguran para muchos un futuro más promisorio.



Sin embargo, otros factores han entrado en la ecuación. Las relaciones del presidente estadounidense Donald Trump con México trajeron incertidumbre en los primeros meses del año. Mientras, en el sur, la crisis de Venezuela parece no tocar techo.



A pesar de los catastrófico titulares, hay lugar para el optimismo: Brasil, la mayor economía de América Latina, parece comenzar a recuperarse de su peor recesión. Y no sólo eso. Varias economías están mostrado rendimientos positivos últimamente y están invitando a invertir este año. Los siguientes son los cinco mercados que seguir en 2017:



1 México, potencia de la región: Mientras Brasil se despide de un período de convulsión económica, México ocupa el cargo de líder regional. El país norteamericano ha superado con éxito la incertidumbre que rodeó la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca… al menos hasta ahora.



Con el TLCAN aún por ser revisado, el comercio entre los dos vecinos alcanzó su máximo en marzo. El último informe de OBG sobre el país, publicado en abril, identifica los sectores y mercados clave a los que México debe dirigirse para diversificar y lograr mejores tasas de crecimiento al tiempo que reduce su exposición a la economía estadounidense. A nivel interno, México continúa liberalizando sectores clave a través de las reformas, que arrastran un desafío social y económico al menos en el corto plazo. Mientras tanto, el banco central sigue haciendo un trabajo encomiable para controlar la inflación.

2 Perú, bienvenida la inversión: En los últimos dos años, la inversión privada disminuyó considerablemente en el Perú. El nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski parece decidido a cambiar eso, aunque los restos del escándalo de corrupción que afecta todo lo relacionado con Odebrecht, y los dramáticos efectos de las inundaciones de El Niño Costero, han reducido el optimismo del país en los últimos meses. Sin embargo, Perú es hoy considerado una de las estrellas de la región, gracias a un aumento en la transparencia y una mayor claridad en el rumbo del sector público. Esto se notó en nuestra encuesta de negocios: CEO Survey de Perú, publicada a principios de febrero. Las oportunidades siguen surgiendo en segmentos como la minería, el turismo y la agricultura. Y Perú mantiene su posición como la mejor gastronomía del mundo.





3 Colombia, dividendos de paz: Colombia firmó el acuerdo de paz con las Farc después de cinco décadas de violencia, y de mucha controversia. Los desafíos recientes han sido institucionales y también económicos: los ingresos públicos cayeron debido a la bajada en los precios del petróleo, el peso se mantuvo en niveles críticos (de los que no ha salido) y la inflación subió. Por sacarle el lado positivo, un peso débil ayuda a atraer más extranjeros al país.

2017 ha comenzado con el objetivo de volver al ruedo económico: El banco central de Colombia está bajando las tasas de interés y los niveles de inflación empiezan a estar bajo control, lo que permite que el consumo rebote. El acuerdo de paz debería notarse en 2017-18, cuando podemos augurar un mayor dinamismo económico.



4 Argentina, de nuevo en el foco: Después de la crisis de los noventa y de una época de desconfianza de los inversores privados hacia la ex-presidenta Cristina Kirchner, pocos apostaron por Argentina como un país al que observar en el mediano plazo.



La victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales ha reactivado rápidamente el interés en el país austral. Empresas estadounidenses, españolas y brasileñas lideran el ranking de inversiones recientes en Argentina, que aún enfrenta enormes desafíos locales, incluyendo niveles exorbitantes de inflación y una sociedad reacia a las reformas propuestas por el nuevo gobierno. La misión de Macri es difícil, pero las oportunidades de negocios surgen cada día a medida que se vuelve a garantizar el liberalismo económico.

5 Trinidad y Tobago, centro petrolero: En los años de auge, Trinidad y Tobago registró un crecimiento notable gracias a sus enormes reservas de gas natural. En los últimos años, con la caída del precio del commodity, T & T ha experimentado una recesión, y ahora busca diversificar tanto sus industrias como sus mercados de exportación. En los últimos meses, se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas en la vecina Guyana, y se están realizando perforaciones exploratorias en Suriname. Con el regreso de la estabilidad a los precios de las materias primas, T&T pretende reanudar un camino de crecimiento económico en 2017-18. Para lograr esto, el sector energético local está trabajando para dar forma al país como un centro logístico para la industria de hidrocarburos del Caribe.

COLOMBIA, CON BUENAS EXPECTATIVAS EN EL EMPLEO



ManpowerGroup encuestó a 59.000 empleadores en 43 países, 753 de ellos en Colombia, y les preguntó cómo prevén que cambien sus plantas de personal entre julio y septiembre de 2017.



El resultado es relativamente alentador: el 18% de ellos prevé aumentar su personal, 5% planea disminuirlo y 75% pensando en mantenerlo estable, con lo cual, la Expectativa Neta de Empleo es de +13%.



En general las expectativas de empleo colombianas permanecen relativamente estables trimestre a trimestre y aumentan 2% año a año.



“La estabilidad sigue siendo la consigna en cuanto a confianza para contratar formalmente en Colombia”. Dice Javier Echeverri, Country Manager de ManpowerGroup en Colombia. “A pesar de las incertidumbres de los mercados en general por la coyuntura política y demás hechos que mueven la actualidad del país, las compañías están decididas a mantener sus fuerzas de trabajo intactas al máximo posible, e incluso, se espera que las contrataciones aumenten en varios sectores, regiones y ciudades.



BIEN FRENTE AL MUNDO



En el escenario mundial, sin embargo, la generación de empleo se ve más fría que en años anteriores. Colombia entre los 43 países incluidos en la encuesta ocupa el lugar diez, con una Expectativa Neta de Empleo tan solo 11% por debajo de la más alta del mundo, que esta vez se ubicó en Japón”, complementa Echeverri.



CIUDADES COLOMBIANAS



Las Expectativas Netas de Empleo más optimistas están en Barranquilla, aunque han disminuido trimestre a trimestre. En Bogotá, Cartagena e Ibagué hay aumento de la confianza para contratar tanto trimestre a trimestre como año a año, mientras que en las demás ciudades el panorama es muy variado. Son resaltables los aumentos de las Expectativas Netas de Empleo de Leticia, que venía de un negativo -6% y subió a +6%, e Ibagué, que venía de 0% a también subió a +6%. En Medellín, Cali, el Eje Cafetero y Bucaramanga se prevén más contrataciones formales que recortes de personal, pero las cifras son prudentes.



En lo que tiene que ver con las cinco regiones colombianas, se prevé que haya aumentos variados de personal durante el próximo trimestre. Los más optimistas están en el Caribe y el Pacífico, con Expectativas Netas de Empleo de +15%. En las demás regiones vemos que en los Andes se alcanza +13% y en el Amazonas +8. Las intenciones más cautas son las de la Orinoquía, con +4%.



Comparando con el trimestre anterior se ve un pequeño aumento de las intenciones de contratación en la Orinoquía, con 2% más, mientras que en el Caribe la confianza tiene 4% menos. El resto del país permanece relativamente estable.



Año a año se fortalece la confianza de generación de empleos formales en el Amazonas y el Pacífico, con 6 y 3 puntos porcentuales, respectivamente. Los Andes y el Caribe permanecen relativamente estables y la Orinoquía no tiene cambios.



Jaime Perez-Seoane

Especial para Portafolio