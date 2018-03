Las compañías le apuestan a la tecnología de punta

Hoy se celebra la décima versión del Innovation Day, evento que reúne a expertos en economía y tecnología del país para discutir sobre las perspectivas que marcarán tendencia este año. Temas como los ciberataques, riesgos de seguridad, cifras y datos en Colombia, soluciones de IT híbridas, la implementación del reailing del futuro y la innovación social usando tecnologías 3D, marcarán la agenda del día.



(Lea: Empresas que informan son más sostenibles)

Uno de los invitados a este encuentro es Juan Carlos Garcés, gerente general de Intel Colombia, quien con su conferencia ‘Hacia un mundo centrado en datos’, invitará a los asistentes a que tomen decisiones de cómo van aplicar estas nuevas tecnologías a los retos sociales, políticos y económicos actuales para generar avances positivos en la sociedad y lograr una continua productividad.



(Lea: El nuevo milagro de Brasil)



“En este espacio vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestros clientes hacia dónde va la tecnología en el 2018. Demostraremos de qué manera el mercado se está enfocando en una transformación inmensa que viene de los dispositivos –que son cada vez más inteligentes y están cada vez más conectados–, lo que hace que se produzca una gran cantidad de información difícil de procesar. Aquí nosotros debemos reaccionar como empresas para actuar de manera adecuada a lo que estamos viviendo”, sostiene el gerente de Intel Colombia.



La mayoría de organizaciones están apostándole a la tecnología de punta, para optimizar costos y mejorar las habilidades de sus empleados y el servicio para sus clientes. Pues una de las ventajas que tiene es que brinda mayor productividad haciendo los procesos mucho más fáciles y rápidos.



“Me atrevo a decir que nos estamos acercando a la cuarta revolución industrial, que fusiona lo físico, lo biológico y lo tecnológico, lo cual genera un gran cambio en cómo el mundo y las empresas están operando. Y como en toda revolución lo que sucede es que la tecnología nos permite hacer cosas que antes nos tomaba mucho tiempo, pero es ahí donde cambia la composición de la fuerza laboral y debemos ser agradecidos con esto, no verlo como una amenaza”, afirma Garcés.



Actualmente, muchos líderes empresariales están centrando su atención en el tema de inteligencia artificial para hallar soluciones en los procesos de negocio. Este ha sido un término que ha generado distintas reacciones en las personas, pues muchos de ellos lo ven como una ayuda para hacer las cosas más fáciles, pero hay otros que sienten que puede poner en peligro el desarrollo de muchos empleos.



“Los seres humanos no estamos entrenados para actuar con total agilidad, pero las máquinas si lo pueden hacer a través de la inteligencia artificial, esto no quiere decir que se van a perder empleos o que se van a desplazar de la actividad económica. Al contrario, permitirá que los individuos estén enfocados en tareas que generen un nuevo valor a su actividad, permitirá que cumplan a cabalidad con sus labores y que se revienten cada día”, cuenta Garcés.



Muchas compañías aún le temen al cambio. Oponerse a la renovación impactaría de manera directa a su productividad, las máquinas antiguas son capaces de cumplir con las tareas que se les impone, pero de una forma más lenta, el impacto ambiental también es importante, pues las nuevas tecnologías permiten que se pueda trabajar con menos energía. Otra de las desventajas que traería es que el tema de la ciberseguridad se vería afectada de manera directa. Hoy, Intel se enfoca en que sus productos cuenten con hardware que proteja la información privada y que a los delincuentes les cueste descifrar los códigos de seguridad.



CÓMO ESTÁ COLOMBIA FRENTE A OTROS PAÍSES



“En tecnologías más maduras o más probadas como lo son los computadores, Colombia es uno de los países que está más avanzado, al igual que frente al tema de adaptación de inteligencia artificial, contamos con tecnología de punta, esto es algo que debemos destacar. En cuanto a internet, las compañías están adaptando nuevos modelos y sobre las bases ya implementadas estamos construyendo nuevas alternativas, lo que nos hace seguir siendo innovadores y seguir marcando tendencia frente a otras naciones”, finaliza Garcés.