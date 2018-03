Las cuatro fallas de las compañías nacionales a la hora de exportar

Asumir que el mismo modelo de exportación puede funcionar para todos los mercados, no conocer bien al cliente, ofrecer la misma propuesta de valor entre un producto y otro, y no tener un equipo de inteligencia de mercados que se dedique a la investigación. Estos son los cuatro errores más comunes de las empresas colombianas en sus procesos de exportación.



Así lo concluyeron ProColombia, tres firmas consultoras en comercio exterior, y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), tras un análisis sobre el sector exportador de Colombia y sus oportunidades de mejora bajo la aplicación del programa Excelencia Exportadora 3E.



Con el objetivo de superar esas dificultades, y que las compañías aseguren exportaciones exitosas, se lanzará este 19 de febrero, la cuarta versión del programa 3E, iniciativa que busca impactar a 20 empresas de Bogotá, Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Pereira.



“El programa, que a la fecha ha beneficiado a 61 empresas, consiste en sesiones con expertos que le ayudarán a la empresa a repensar su modelo de internacionalización, a través de soluciones que generen cambios en el modelo de exportación”, aseguró Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.



La metodología usada por 3E fue diseñada por la CAF y desarrollada por las firmas consultoras y ProColombia, mediante las asesorías con las empresas. El público objetivo del programa son los líderes de las organizaciones, quienes son los que tienen el poder de toma de decisiones. “Es una invitación para las empresas a pensar fuera de la caja para lograr más exportaciones a través de procesos estratégicos en su modelo de negocio, lo que les permitirá crecer en su rentabilidad y mejorar en los procesos de innovación”, añadió Jaramillo.



En esta versión, ProColombia acompañará a las empresas desde el primer día de las asesorías para suplir las necesidades de información sobre investigación de mercados, conocimiento en procesos logísticos, o representación en el exterior.



El acompañamiento terminará en la implementación del modelo de negocio a través de servicios que ProColombia presta a las empresas como Comex, Mentor Exportador y Expansión Internacional.



Javier Díaz, presidente de Analdex, complementó otras de las falencias de los empresarios al momento de dar el salto internacional. “Hay mucha empresa que no sabe cotizar, porque no manejan Incoterm, que son los términos de negociación. Son directivos que cotizan como si estuvieran vendiendo en el mercado local”, explicó Díaz.



Por otro lado, describió que “muchas veces los colombianos no cumplimos nuestros compromisos de entrega pactada. Según algunos empresarios de otros países, no existe una proveeduría permanente”. Por último, señaló que en ocasiones no se conocen los instrumentos de pago. “Los exportadores asumen riesgos en materia de pago, que no deberían correr, porque para eso existen los estudios y los seguros”, dijo.