Presidente Santos le prometió a Nairo revisar el presupuesto deportivo de 2018

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este jueves que no habrá recortes en la ayuda oficial a los deportistas y le prometió al ciclista Nairo Quintana que el Gobierno revisará el presupuesto de infraestructura para el deporte en 2018, que contiene una reducción del 66 % para el año entrante.



“En el presupuesto del año entrante no vamos a recortar la ayuda a los deportistas, el recorte es en infraestructura pero de todas maneras vamos a revisar esa cifra”, aseguró Santos en una declaración luego de reunirse con Quintana en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Según el Comité Olímpico Colombia (COC), el presupuesto para el deporte en el país pasará de 530.000 millones de pesos (unos 176,8 millones de dólares) en 2017 a 183.000 millones de pesos (unos 61 millones de dólares) el próximo año.



A través de las redes sociales, varios deportistas le habían hecho llamado al Gobierno Nacional para que no reduzca el presupuesto que entrega el Estado para apoyar el deporte en el país.



Mariana Pajón, Yuberjén Martínez, Óscar Figueroa, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Wilder Anacona y Carlos Váldez, entre otras figuras del deporte nacional, manifestaron su desacuerdo por el recorte presupuestal que habrá para el deporte en el 2018.

Muy frustrante ver que en el mejor momento del deporte Colombiano tengamos un recorte del 67% de presupuesto#NoRecortenMisSueños

— Mariana Pajon (@marianapajon) 9 de agosto de 2017

“Nos quitaron recursos para el deporte, nos jodimos”, dijo ‘El Pibe’ en un video, mientras que en otra grabación los medallistas olímpicos Mariana Pajón, Óscar Figueroa y Yuberjén Martínez promovieron el hashtag “#NoRecortenMisSueños”, que se viralizó horas después.



El malestar de los deportistas se dio luego del anuncio hecho por el Gobierno de reducir en un 7% el presupuesto para el deporte. Según el ministerio de Hacienda, pasará de entregarse $82 mil millones que se invirtieron en 2017, a $77 mil millones, que se destinarían el próximo año.

Si bien sí habrá un recorte, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha dicho que los recursos para los deportistas están asegurados y que fueron los menos afectados a la hora de apretarse el cinturón.



“Puntualmente estamos haciendo un recorte en los recursos de inversión en infraestructura, en parte porque no necesitamos en 2018 tantos recursos como los que hemos invertido este año. Por ejemplo, el país no tendrá que invertir en la construcción, adecuación, infraestructura y realización de los Juegos Bolivarianos que iniciarán en la ciudad de Santa Marta el próximo 11 de noviembre. Para estos juegos, se destinaron en el año en curso $58 mil millones”, aseguró Cárdenas.



Según el ministro de Hacienda, en lo que no se tocará un peso es en materia de formación y preparación de deportistas, liderazgo deportivo, intercambios internacionales, ligas y escuelas deportivas y la organización y realización de juegos deportivos nacionales.



“La mayoría de inversiones ya se han realizado: en 2017 se están invirtiendo $77.200 millones y para culminar las obras de los Juegos Bolivariano se ha proyectado una inversión en 2018 cercana a los $45.000 millones. Entonces el grueso de esa inversión se está realizando este año y podemos reducir un poco la inversión en infraestructura el próximo”, destacó Cárdenas.



“A mí como a todos los colombianos nos produce un enorme orgullo y alegría los resultados de los deportistas y como Gobierno queremos proteger al máximo el deporte, pero al mismo tiempo actuar con responsabilidad en materia fiscal, porque debemos reducir el déficit, es parte de nuestro trabajo y es parte de lo que le ha garantizado el éxito y buen desempeño de la economía nacional”, manifestó el ministro de Hacienda.



El propio presidente Juan Manuel Santos tuvo que salirle al paso a las críticas y también, a través de un video, señaló que a pesar del recorte presupuestal en materia de infraestructura deportiva, se mantendrán los programas de apoyo a los deportistas.

“Seguiré apoyando los sueños y el esfuerzo de nuestros deportistas hasta el último día de mi gobierno”, dijo Santos, quien agregó que “siempre he creído en el deporte, porque es un ejemplo maravilloso de unión y de orgullo nacional. Por eso el deporte ha estado entre mis prioridades. En los últimos 7 años triplicamos la plata para apoyar el deporte con Coldeportes: Pasamos de menos de 700 mil millones que se invertían durante el gobierno pasado, a 2,6 billones entre el 2011 al 2017”.