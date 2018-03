Las empresas que más pagarán dividendos en 2018

Los accionistas de las compañías que operan en Colombia no saldrán de las asambleas con las manos vacías, pues en medio del debilitamiento de la economía del 2017, este año recibirán una buena parte de las ganancias obtenidas, incluso, algunas lo harán a pesar de que reportaron pérdidas.



Cálculos preliminares de los analistas indican que este año los dividendos, es decir, esa porción de las ganancias que se distribuye entre los inversionistas si así lo aprueban las asambleas, crecerán en promedio entre un 6 y 7 por ciento, frente a lo que se pagó en el 2016, esto es más de lo que marcó la inflación del 2017 (4,09 %).



Así, las empresas con mayores dividendos este año son: Gas Natural con 6.386,60 pesos por acción; Banco de Bogotá con 3.120 pesos por acción; Banco de Occidente, 1.980 pesos por papel; Banco Davivienda, 1.600 pesos por título; y Corficolombiana (5) 1.324,55 pesos por acción.



La buena noticia es que la rentabilidad conseguida por esos dividendos sobre el precio de la acción también creció un promedio del 2,3 %, al menos para las empresas que hacen parte del Colcap, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que reúne a las 20 acciones con mayor liquidez de esta plaza bursátil.



Este año las compañías serán bastante generosas con sus accionistas, pues 15 de un grupo de 26 que ya reportaron sus proyectos de distribución de utilidades a presentar ante las asambleas de socios, repartirán mucho más de la mitad de las ganancias conseguidas el año pasado.



De este grupo, solo una registró pérdidas. Se trata de Cementos Argos, que el año pasado registró pérdidas del orden de los 9.208 millones de pesos, pero a pesar de ese balance negativo, sus directivas propondrán en la asamblea de accionistas apropiar 301.069 millones de pesos de las reservas de ganancias anteriores para distribuirlas entre sus accionistas, a razón de 228 pesos por cada título en su poder.



Pero ¿qué lleva a que una compañía les pague un dividendo a sus socios justo después de un año económicamente complicado y cuándo en sus balances registra pérdidas?



Para Juan Camilo Dauder, gerente de investigaciones de Renta Variable de Credicorp Capital, “hay firmas que mientras estén generando utilidades tienen una política de mantener al menos el poder adquisitivo del dividendo para sus accionistas, tendría que haber sido un año demasiado malo para no hacerlo, pero (el 2017) fue un ejercicio que ha venido con modestas ganancias”, explicó.



Añadió que otra de las razones que explican esa decisión del reparto de las ganancias es que “en un ciclo en que la economía viene lenta no hay un incentivo grande para que las empresas realicen grandes inversiones. En ese sentido, tiene algo de lógica que las empresas les retribuyan algo a sus socios en dinero, luego de un año retador”.



Ómar Suárez, gerente de Acciones de la comisionista Casa de Bolsa, dice, por su parte, que las compañías que están en bolsa, por lo general, tienen una aversión a reducir los dividendos, porque consideran que este es un flujo de caja importante para los inversionistas. Por eso, estima que este año los dividendos a pagar registran, en promedio, un crecimiento similar al del 2016, entre 6 y 7 por ciento.



LOS QUE MÁS REPARTEN



Pero este año hay algunas que se salen de ese promedio, como por ejemplo, Éxito, cuyo dividendo registra un aumento del 400 %, pues los socios de esta compañía de grandes superficies pasarán de recibir los 48,6 pesos del 2017 a 243,2 pesos este año, si la asamblea de accionistas así lo decide.



El de Ecopetrol también se destaca este año por su marcado crecimiento, 287 %, debido a que de los 23 pesos pagados a sus accionistas en el 2017 se pasará a entregarles 89 pesos por acción este año.



Los bancos han sido protagonistas en el reciente pasado en materia de distribución de sus utilidades, pero este año, sin dejar de hacerlo, las cosas cambian un poco dada la coyuntura económica que derivó en un mayor deterioro de la cartera del sistema, lo que obligó a las entidades a elevar las provisiones afectando las utilidades.



Según Jorge Castaño, superintendente Financiero, cerca del 40 % de las ganancias de las entidades financieras (8,3 billones de pesos en el 2017) se destinan, por lo general, a capitalización, es decir, que no se distribuyen entre los accionistas, lo cual es muy positivo, pues esto se traduce en más recursos para prestar y en una mayor oferta de productos y servicios para las personas.



Pero este año ese esfuerzo será mayor.



Algunas de las entidades financieras que han reportado sus propuestas de repartición de utilidades indican que ese porcentaje rondará en promedio el 50 por ciento.



Pero así como la gran mayoría repartirá parte de las utilidades del año pasado, algunas no lo harán.



Juan Camilo Dauder, de Credicorp Capital, dice que compañías como Cemex Latam Holdings, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y Canacol no lo harán. Los accionistas de Avianca, Paz del Río, Fabricato y Coltejer tampoco verán este año el fruto de sus inversiones vía dividendos.



