Las noticias más importantes de Portafolio para este martes

La temporada electoral no tomó a la economía colombiana en su mejor momento. En ese escenario, el presidente de la Bolsa de Colombia, Juan Pablo Córdoba, considera que el país no está al borde del abismo, pero insiste en que la urgencia de abordar los debates necesarios para que el PIB crezca a un mejor ritmo.Esto, entre muchas otras cosas, ayudará a la inversión, la productividad y a que el país no pierda el grado de inversión. Sobre estos temas, el directivo habló con Portafolio.