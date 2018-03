Las noticias más importantes de Portafolio para este viernes

5

Una actualización al decreto que estableció el arancel del cero por ciento permanente para las materias primas y bienes de capital que no se producen en Colombia, incluyó 407 bienes más que no deberán pagar arancel para su importación al país.El universo de mercancías que no pagarán impuesto a su ingreso a Colombia pasó de 3.389 a 3.650 productos, según el Mincomercio.